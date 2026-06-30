Un menor sufre una cogida en las fiestas de Sant Pere del Grau de Castelló

ACTUALIZACIÓN: Vídeo: Un menor resulta herido en una aparatosa cogida durante las fiestas de Sant Pere del Grau de Castelló

Un menor ha sufrido una cogida durante la prueba de vacas celebrada este martes en el Grau de Castelló con ocasión de las fiestas de Sant Pere. El herido, de 16 años y nacionalidad marroquí, estaba acompañado por su abuela y sus padres ya han sido avisados, según fuentes municipales.

Tras la aparatosa cogida, el joven, que cumple con la edad autorizada para entrar en el recinto taurino pese a no ser mayor de edad, ha sido atendido en la misma enfermería de una herida en la parte trasera del muslo derecho de unos 10 centímetros provocada por un puntazo y varios varetazos, según las mismas fuentes. Con posterioridad, el herido ha sido acompañado por su familiares sin a ser necesario su traslado a ningún centro sanitario.

El animal pertenece a la ganadería valenciana Hermanos Cali.