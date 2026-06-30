Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centro comercial CastellónTaxista muerto N-340Intenta quemar exparejaAbono VillarrealPrograma Festes de Sant Pere
instagramlinkedin

Acto taurino

Un menor sufre una cogida en las fiestas de Sant Pere del Grau de Castelló

Vídeo: Un menor resulta herido en una aparatosa cogida durante las fiestas de Sant Pere del Grau de Castelló

Imagen de archivo de una celebración taurina en el Grau con motivo de las fiestas de Sant Pere.

Imagen de archivo de una celebración taurina en el Grau con motivo de las fiestas de Sant Pere. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Neus Bravo

Paloma Aguilar

Castellón

ACTUALIZACIÓN: Vídeo: Un menor resulta herido en una aparatosa cogida durante las fiestas de Sant Pere del Grau de Castelló

Un menor ha sufrido una cogida durante la prueba de vacas celebrada este martes en el Grau de Castelló con ocasión de las fiestas de Sant Pere. El herido, de 16 años y nacionalidad marroquí, estaba acompañado por su abuela y sus padres ya han sido avisados, según fuentes municipales.

Tras la aparatosa cogida, el joven, que cumple con la edad autorizada para entrar en el recinto taurino pese a no ser mayor de edad, ha sido atendido en la misma enfermería de una herida en la parte trasera del muslo derecho de unos 10 centímetros provocada por un puntazo y varios varetazos, según las mismas fuentes. Con posterioridad, el herido ha sido acompañado por su familiares sin a ser necesario su traslado a ningún centro sanitario.

Noticias relacionadas y más

El animal pertenece a la ganadería valenciana Hermanos Cali.

Contacta con Mediterráneo

Recuerda que si quieres ponerte en contacto con Mediterráneo para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter.

También puedes escribir al correo electrónico mediterraneo@elperiodico.com.

Si te resulta más cómodo vía Whatsapp o Telegram puedes hacerlo mediante el número de teléfono 680558577.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents