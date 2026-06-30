Roban una máquina excavadora valorada en 36.000 euros en Castellón
La Guardia Civil detiene a dos hombres, de 45 y 49 años
Agentes de la Guardia Civil de Castellón han detenido a dos hombres de 45 y 49 años, como presuntos autores de un delito de hurto de una máquina excavadora, junto con su martillo y dos cazos, en la localidad de Alcalà de Xivert.
Como resultado de la investigación, se ha localizado en un taller de la localidad la máquina, valorada en 36.000 euros y que se ha entregado a su legítimo propietario, según ha explicado la Guardia Civil en un comunicado.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por la empresa arrendataria, la cual informaba que la máquina excavadora había sido robada mientras se encontraba estacionada en un lugar donde se realizan trabajos ferroviarios.
Como resultado de las pesquisas, se localizó la máquina en un taller de Alcalà de Xivert y se pudo identificar a los supuestos autores de los hechos, que fueron detenidos acusados de un delito de hurto.
Las diligencias han sido instruidas por la Guardia Civil de Alcalà de Xivert, donde junto con los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado competente.
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