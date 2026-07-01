El trágico accidente de la N-340 de Castellón, desde dentro: "Solo recuerdo que entré en el taxi y después ya estaba en la ambulancia"

La tragedia de la N-340 a su paso por Castelló, que en la madrugada del domingo dejó cuatro fallecidos y seis heridos, sigue dejando nuevos testimonios que ayudan a reconstruir el alcance humano de un accidente que ha golpeado de lleno a varias familias. Entre los supervivientes se encuentran los tres pasajeros que viajaban en el taxi conducido por Julio, el taxista castellonense de 40 años que perdió la vida en el siniestro.

Los tres clientes del taxi son amigos, vecinos de Barcelona, que habían alquilado una casa rural en Alqueries junto a un grupo más amplio. Habían pasado la noche en Benicàssim y decidieron regresar antes que el resto. “Éramos 17 amigos en la casa rural. Nos fuimos todos a Benicàssim y nosotros tres fuimos los que nos volvíamos primero”, relata uno de los pasajeros, que atiende a Mediterráneo desde el hospital Vall d’Hebron de Barcelona, adonde fue trasladado este martes en ambulancia desde el Hospital de la Plana de Vila-real.

Su recuerdo del accidente es prácticamente inexistente, apenas unos segundos antes del golpe y, después, la asistencia sanitaria. “Del accidente lo único que recuerdo es subir al taxi, hablar con el taxista de dónde íbamos y ponerme el cinturón. Lo siguiente que recuerdo es que me recogiera la ambulancia y cómo me cosían la cabeza. Ahí ya volvía a estar consciente”, explica.

Imagen de uno de los tres coches accidentados en el trágico accidente de la madrugada del sábado. / Mediterráneo

El pasajero sufrió varias fracturas en el cráneo y una lesión en la órbita de un ojo que, por el momento, le impide ver. Los médicos continúan realizándole pruebas, aunque todavía no hay un diagnóstico definitivo por la proximidad del siniestro. “Estoy estable, pero el accidente aún está muy reciente. Las noches son lo peor por el dolor, es cuando más medicación me tengo que tomar”, reconoce. Aun así, intenta mirar hacia adelante. “Me estoy haciendo a la idea de la situación porque ha sido todo muy gordo. Tengo una empresa de transporte, mujer e hija, y lo que quiero es recuperar la normalidad lo antes posible, pero es difícil”.

De los otros dos amigos que viajaban en el taxi, uno resultó prácticamente ileso, con cortes y pequeños hematomas. Es el que recuerda perfectamente lo que pasó, y quizá por ello arrastra una fuerte afectación emocional por lo que vio instantes después del choque. “Necesita ayuda psicológica. Lo está pasando mal también”, señala el herido. El tercer ocupante continúa ingresado en la UCI del Hospital General de Castellón. Presenta varias vértebras fracturadas, una inflamación de la médula y alguna rotura en un brazo, aunque sus amigos confían en que pueda pasar a planta en breve porque está mejorando.

Pese al horror sufrido, los supervivientes se aferran a una idea: los tres siguen con vida. “Dentro de la tragedia, lo mejor que nos ha podido pasar es que salimos los tres amigos con vida”, afirma el pasajero. Según su relato, el taxi no recibió el impacto frontal directo, sino un golpe de rebote. “El taxi, de los tres coches, fue el que salió mejor parado. Un vehículo nos pegó de rebote. La colisión frontal fue entre el BMW, que nos estaba adelantando a nosotros, y el otro coche”, sostiene.

El testimonio también deja una imagen especialmente dura sobre los últimos momentos del taxista. “El taxista en un primer momento salió del taxi y no parecía que tuviera nada grave, pero se desmayó fuera, suponemos que por las heridas internas, y falleció”, explica. Los pasajeros quieren ponerse en contacto con la familia de Julio para trasladarles su pésame. “Queremos hablar con su familia porque lamentamos muchísimo lo ocurrido”, afirma.

Fachada del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, donde se encuentra ingresado uno de los heridos del accidente en la N340 en Castelló. / David Zorrakino

El accidente sacudió también al resto del grupo de amigos, que no supo lo ocurrido hasta horas después. Cuando regresaron a la casa rural, no se percataron de que los tres compañeros no estaban. Fue al despertarse cuando vieron la noticia del accidente. “En un primer momento pensaron que solo había sobrevivido uno de nosotros, el que está ileso, y llamaron a mi mujer diciendo que yo había muerto. Fue todo muy duro”, recuerda el herido.

Mientras los afectados tratan de recuperarse física y emocionalmente, la investigación judicial y de la Guardia Civil continúa abierta para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro. El accidente se produjo sobre las 2.20 horas de la madrugada en la N-340, frente a la ermita de la Magdalena, y se vieron implicados tres vehículos: el taxi, un BMW negro y un tercer turismo que conducía una pareja de franceses. La copiloto del mismo también falleció en el acto.

Este periódico ha podido saber que el BMW que conducía el joven de 19 años investigado no era de su propiedad, sino que pertenecía al copiloto, uno de los dos jóvenes de Burriana que perdieron la vida en el accidente. El conductor fue detenido tras recibir el alta hospitalaria y posteriormente quedó en libertad provisional con medidas cautelares.

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La Guardia Civil le investiga por cuatro delitos por imprudencia grave con resultado de fallecidos, cinco delitos de lesiones, un delito de conducción temeraria y un delito contra la seguridad vial por conducir bajo el efecto de bebidas alcohólicas. La jueza le impuso comparecencias periódicas, la prohibición de conducir vehículos a motor, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional.