Detenidos por robar móviles, dinero y patinetes en Orpesa y Benicàssim
Los arrestados realizaban los hurtos en zonas de gran afluencia turística
La Guardia Civil de Benicàssim, dentro el Plan Turismo Seguro, reforzando la seguridad en zonas turísticas y facilitando la atención policial, ha detenido a tres hombres de entre 18 y 32 años de edad, como presuntos autores de cuatro delitos de hurto al descuido y un delito de pertenencia a grupo criminal.
La actuación tuvo su origen durante la tarde del 22 de junio, tras recibir varios avisos de hechos delictivos en Orpesa y Benicàssim. En esta última localidad llegó a la Benemérita el aviso de un posible hurto en una zona de notable afluencia turística, así como una tentativa de sustracción de paquetería a un conductor de reparto. Seguidamente, se obtuvo la información de un segundo ilícito penal en Orpesa, aviso emitido por el conserje de una urbanización turística.
Por parte de los agentes de la Guardia Civil de Benicàssim, en colaboración con la Policía Local de esta localidad, se estableció de forma urgente un dispositivo con el fin localizar e identificar a los supuestos autores de los hechos, obteniendo como resultado la detención de los supuestos autores, a quienes se atribuye cuatro delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal.
Los agentes pudieron recuperar los siguientes objetos sustraídos: 1.927,97 euros en efectivo, ocho teléfonos móviles, tres cargadores portátiles, cuatro gafas de sol, dos relojes, un altavoz inalámbrico, dos patinetes eléctricos y una bicicleta.
Las diligencias instruidas, junto con los detenidos y los efectos intervenidos, han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente.
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