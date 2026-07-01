Juicio a una banda narco en Castellón: pedidos por móvil, pagos por Bizum, repartos en patinete y un supuesto 'topo'

Quince personas se sientan desde este miércoles en el banquillo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón por su presunta relación con una banda de 'narcos' a los que la Fiscalía pide penas que oscilan entre los 3 y los 8 años de prisión. Los delitos que se imputan son contra la salud pública, constitución o integración de grupo criminal, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales.

En la vista, agentes de la Guardia Civil han testificado que a raíz de las quejas de vecinos e información de patrullas de Policía Local tuvieron conocimiento de una posible actividad criminal, que funcionaba a través de la modalidad de 'telecoca' en la que los pedidos se realizaban por teléfono móvil. Los pagos de los clientes se hacían en bizum y en efectivo y las entregas de la droga se realizaban a través de repartidores en patinete en la mayoría de ocasiones. Asimismo, han sostenido que un agente de la Benemérita les proporcionaba a los acusados información acerca de vigilancias o vehículos camuflados de forma recurrente y sostenida en el tiempo. Los hechos se remontan al periodo comprendido entre 2022 y 2023.

Por su parte, el presunto cabecilla de la trama, que solo ha respondido a preguntas de su abogado, ha reconocido únicamente, que traficó a pequeña escala porque estaba enganchado, pero negó la existencia de una organización criminal, desvinculando a los miembros de su familia y a su pareja del procedimiento. "La mayoría piensa que me dedico a la compra y venta de vehículos", ha asegurado. También ha negado que el agente acusado le facilitara información. "No tiene nada que ver con esto, no me ha ayudado en nada", ha asegurado. Además, ha resaltado que ya no consume y se ha rehabilitado.

Una posible filtración

Uno de los agentes sostiene que hubo una filtración "desde dentro del Palacio de Justicia" y que lamenta no saber de dónde procedió, pero que los acusados eran conocedores de que iban a realizarse el registro, por lo que tuvieron tiempo para asegurarse de que escondían las sustancias estupefacientes y el dinero.

Un trasiego sospechoso

En la vista han testificado vecinos de la vivienda de Orpesa una de las que, supuestamente, empleaban para la venta de sustancias, apuntando que se producía "mucho trasiego de personas", que venían a personas salir en patinete y volver a los cinco minutos, la mayoría hombres y gente joven. A raíz de las investigaciones realizadas, los agentes efectuaron varios registros domiciliarios, entre ellos, en Orpesa, Castelló y Vila-real. Los agentes han señalado que obtuvieron la información a partir de los teléfonos confiscados a los acusados, entre ellos, el de la pareja del presunto cabecilla, así como por los registros practicados. Era un negocio, al parecer, boyante, según se desprende del gran volumen de llamadas. Los agentes destacaron que los presuntos cabecillas cambiaron varias veces de domicilio, viviendo de alquiler, ocupados o propiedad de los familiares.

Un negocio boyante

En uno de los registros, practicado en Castelló, se localizó a uno de los acusados saliendo del portal de su madre le intervinieron dos bolsas de plástico con 9.500 euros en billetes. Asimismo, en el interior de un coche aparcado en el portal, que usaba uno de los acusados, encontraron unas llaves y, tras unas pesquisas descubrieron que correspondían a un trastero, al registrarlo, encontraron una importante cantidad de cocaína. Además, los investigadores también localizaron cocaína que uno de los acusados habría intentado ocultar en una rueda trasera de una furgoneta en Orpesa. Igualmente, se registró otro domicilio en Vila-real hallando en su interior una pistola tasser. En otro registro, en Castelló, localizaron dinero en una de las habitaciones, -más de 4.000 euros en una caja- y alambre para envolver las dosis. Además, en el baño, el perro que participó en el registró marcó y el drogo test dio positivo en drogas, por lo que suponen siendo conocedores de que iba a producirse la entrada y registro, la arrojaron por la taza del váter.

Cobro a los repartidores y castigos

Por lo que respecta al resto de acusados, los presuntos repartidores, cobraban bien en efectivo o en especie, según los agentes, que añadieron que la banda empleó represalias contra una de las repartidoras al sospechar que intentó robarles droga y dejó de trabajar como repartidora.

Labor de las defensas

Por su parte, dos de las defensas han pedido la nulidad de la causa de algunos acusados, al argumentar que los escritos se extralimitaban en la acusación y por tanto, vulneraba el derecho a la defensa, mientras que otro de los abogados ha pedido aportar documentación de sus defendidos para probar su dependencia a las drogas y seguimiento de tratamiento de desintoxicación con vistas a posibles atenuantes. Por su parte, el abogado del supuesto topo ha intentado desmontar la versión de la información facilitada por el agente a la banda.