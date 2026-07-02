Un camión cargado con mercancía peligrosa sufre un accidente y paraliza el tráfico en la salida sur de Castelló

Un camión que transportaba pintura corrosiva ha sufrido un accidente este miércoles por la mañana en la Ronda Sur de Castelló, en las inmediaciones del polígono Los Cipreses, después de que la cabeza tractora se desenganchara del remolque mientras realizaba una maniobra de giro. El conductor ha salido ileso y no se ha producido ningún derrame de la carga.

Castellón. accidente de tráfico en la avenida Valencia camión averiado. / Gabriel Utiel

El incidente se ha producido sobre las 9.40 horas, momento en el que el 112 ha recibido el aviso alertando de la situación. Según las primeras informaciones recabadas por Mediterráneo, el conductor del camión realizaba un giro cuando, por causas que se investigan, la cabeza tractora se ha separado del remolque, quedando el conjunto inmovilizado en la vía.

Castellón. accidente de tráfico en la avenida Valencia camión averiado. / Gabriel Utiel

Hasta el lugar se han desplazado varios recursos de emergencia, entre ellos efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, con la activación de un Puesto de Mando Avanzado (PMA), así como patrullas de la Policía Local de Castelló y de la Policía Nacional. Afortunadamente, el conductor no ha resultado herido y no ha sido necesaria asistencia sanitaria.

Castellón. accidente de tráfico en la avenida Valencia camión averiado. / Gabriel Utiel

Prevención

El camión transportaba pintura corrosiva catalogada como mercancía peligrosa, por lo que se ha movilizado un amplio despliegue preventivo pese a que no se ha detectado ninguna fuga ni vertido. Los bomberos han permanecido en la zona para supervisar las maniobras de nuevo acoplamiento del remolque a la cabeza tractora mediante una grúa especializada, ante la posibilidad de que surja cualquier incidencia durante el proceso.

Castellón. accidente de tráfico en la avenida Valencia camión averiado. / Gabriel Utiel

La Policía Local ha procedido a cortar temporalmente parte del tráfico en sentido entrada a la ciudad para garantizar la seguridad y facilitar las labores técnicas. La inspectora Beatriz Domingo ha explicado a este periódico que “en principio está controlado”, subrayando que la situación no ha pasado de preventiva.

Desde el PMA se ha detallado que se ha activado el Plan Especial de Emergencias de la Comunitat Valenciana para el transporte de mercancías peligrosas, un protocolo “muy pautado” que establece distintos niveles de actuación en función de la gravedad.

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Tras valorar el estado del camión y de la carga, los responsables han determinado una Situación 0, al no existir derrame, fuga ni incendio. Como medida de seguridad, se ha establecido un perímetro aproximado de 50 metros y se ha preparado equipamiento específico, incluida vestimenta de protección y un protocolo de extinción con espuma, por si se produjera alguna fuga de la pintura durante las maniobras.