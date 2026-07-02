Sorprendido mientras intentaba vender material robado en una tienda de reciclaje en Castellón

La Guardia Civil de Castellón, a través del Equipo Roca de Vinaròs, ha detenido a un hombre de 59 años como presunto autor de un delito continuado de hurto.

La investigación, enmarcada dentro del Plan contra los Robos en Explotaciones Agrícolas y Ganaderas de la Guardia Civil, se inició tras detectarse la sustracción de diverso material a principios del mes de junio en un almacén de Càlig.

Del interior de la nave se sustrajeron cuatro bombas de atomizador, un motocultor eléctrico, dos motores de automatismo para puertas correderas, herramientas de soplete y cerrajería, así como diferente material de accesorios de aperos agrícolas, todo ello valorado en 9.000 euros.

Como resultado de la investigación, gracias a las pesquisas y gestiones llevadas por los agentes, pudieron identificar al supuesto autor de los hechos, que fue detenido in fraganti cuando pretendía llevar a cabo la venta de una bomba atomizadora en un establecimiento de reciclaje, la cual fue recuperada y entregada a su legítimo propietario.

Entre otros objetos fueron intervenidas diferentes herramientas de corte y desmontaje, así como destornilladores, alicates, sierra manual, cincel o llaves inglesas.

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Las diligencias instruidas y el detenido han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.