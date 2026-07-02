Vuelca un tráiler frigorífico en la AP-7 en Castellón y obliga a cortar la autopista
El vuelco del vehículo pesado mantiene completamente cortada la AP-7 en sentido Valencia, lo que está provocando importantes afecciones al tráfico mientras continúan las labores de retirada del camión y limpieza de la calzada
Un tráiler frigorífico ha volcado a última hora de este jueves en la AP-7, a la altura de Xilxes, en sentido Valencia, provocando el corte total de la autopista mientras trabajan los servicios de emergencia.
Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones del parque de la Plana Baixa del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, movilizadas inicialmente tras recibir el aviso de un accidente con un conductor atrapado.
Los efectivos han centrado su intervención en asegurar la zona y desconectar la batería del vehículo para evitar un posible incendio. Asimismo, se ha solicitado la intervención de grúas para retirar el camión y restablecer la circulación.
El SAMU ha atendido al conductor del tráiler en el lugar del accidente, aunque por el momento no ha trascendido el alcance de sus lesiones.
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