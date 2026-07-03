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Otro camión incendiado en Castellón: cortes en la AP-7 y peligro de que se extienda el fuego

Bomberos del Consorcio Provincial trabajan en la extinción del fuego

Incendio de un camión en Peñíscola

Incendio de un camión en Peñíscola

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Alberto Campos

Castellón

Bomberos del Consorcio Provincial están trabajando en la extinción del incendio de un camión en Peñíscola que se ha extendido a la vegetación colindante.

El fuego se ha declarado en el kilómetro 365 de la AP-7, a unos dos kilómetros de la salida de Peñíscola, y ha provocado el corte de un carril en ese punto.

En la zona están actuando dos dotaciones de bomberos del parque del Baix Maestrat, dos unidades de bomberos forestales y medios aéreos.

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Se trata del tercer incendio de un camión en Castellón en los últimos días. El primero fue en Forcall, y hubo polémica por el hecho de que no se retirara de la carretera; y este martes, el incendio de un camión en Atzeneta provocó un incendio forestal.

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