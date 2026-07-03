Otro camión incendiado en Castellón: cortes en la AP-7 y peligro de que se extienda el fuego
Bomberos del Consorcio Provincial trabajan en la extinción del fuego
Bomberos del Consorcio Provincial están trabajando en la extinción del incendio de un camión en Peñíscola que se ha extendido a la vegetación colindante.
El fuego se ha declarado en el kilómetro 365 de la AP-7, a unos dos kilómetros de la salida de Peñíscola, y ha provocado el corte de un carril en ese punto.
En la zona están actuando dos dotaciones de bomberos del parque del Baix Maestrat, dos unidades de bomberos forestales y medios aéreos.
Se trata del tercer incendio de un camión en Castellón en los últimos días. El primero fue en Forcall, y hubo polémica por el hecho de que no se retirara de la carretera; y este martes, el incendio de un camión en Atzeneta provocó un incendio forestal.
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