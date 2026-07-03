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Declarado un incendio forestal en Culla: movilizados medios aéreos y terrestres

Por el momento no han trascendido las causas que han originado el incendio ni la superficie afectada

Imagen de archivo de una intervención de los bomberos en Castellón

Imagen de archivo de una intervención de los bomberos en Castellón / Consorcio Provincial de Bomberos

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Víctor Meseguer

Los servicios de emergencias han movilizado un amplio dispositivo este viernes tras declararse un incendio forestal en el término municipal de Culla, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

Hasta la zona se han desplazado una unidad de los Bomberos Forestales de la Generalitat, una autobomba, dos medios aéreos y una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, que trabajan para controlar las llamas y evitar su propagación.

Por el momento no han trascendido las causas que han originado el incendio ni la superficie afectada.

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