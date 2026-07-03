Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Punto negro N-340Accidente N-340 desde dentroSuperdotada CastellónMejor playa EspañaAgenda fin de semanaPrograma Festes de Sant Pere
instagramlinkedin

Detenido en Almassora por estafar más de 20.000 euros a su empresa

La investigación ha permitido esclarecer ocho delitos de estafa cometidos en distintos puntos de España

Al detenido también se le atribuyen delitos de falsedad documental, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un coche patrulla.

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un coche patrulla. / GUARDIA CIVIL - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Redacción

Redacción

Castellón

La Guardia Civil ha detenido a un varón en Almassora como presunto responsable de una trama delictiva vinculada a la venta fraudulenta de vehículos industriales.

La investigación fue desarrollada por la Guardia Civil de la localidad tras la denuncia presentada por el responsable de una empresa dedicada a la compraventa y alquiler de estos vehículos.

Las pesquisas permitieron determinar que el investigado era un trabajador de la citada empresa. Su forma de actuar era siempre la misma: negociaba directamente con los clientes la venta de vehículos, alterando posteriormente la documentación relacionada con las operaciones para ocultar el importe real de las transacciones.

El dinero obtenido era desviado a cuentas bancarias bajo su control, evitando que dichas cantidades quedaran reflejadas en la contabilidad de la mercantil.

Varios perjudicados

A medida que avanzó la investigación, los agentes lograron localizar a nuevos perjudicados repartidos por distintos puntos del territorio nacional, constatando un total de ocho víctimas. El importe defraudado asciende a 20.416 euros.

Una vez reunidos los indicios necesarios, la Guardia Civil procedió a la detención del presunto autor, al que se le atribuye la comisión de ocho delitos de estafa, así como delitos de falsedad documental, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales.

Noticias relacionadas

Las diligencias instruidas, junto con el detenido, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción nº 5 de Castellón de la Plana

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La joven superdotada de Castellón que irá a la universidad con solo 16 años: 'Quiero ser científica
  2. Una de las orquestas más grandes de España actuará en un pueblo de Castellón este verano
  3. La mejor playa de España está en Castellón según la revista Viajar: un arenal con manantiales subterráneos de origen jurásico
  4. El trágico accidente de la N-340 de Castellón, desde dentro: 'Solo recuerdo que entré en el taxi y después ya estaba en la ambulancia
  5. Una joya del litoral de Castellón estrena un parking gratis con más de 500 plazas
  6. Un camión cargado con mercancía peligrosa sufre un accidente y paraliza el tráfico en la salida sur de Castelló
  7. El Villarreal aumentará la capacidad de La Cerámica, que superará los 22.000 espectadores la próxima temporada
  8. Informe | Las cifras reales y las claves del traspaso de Álex Calatrava: la mayor operación en la historia del CD Castellón

Detenido en Almassora por estafar más de 20.000 euros a su empresa

Detenido en Almassora por estafar más de 20.000 euros a su empresa

¿Puede un melón ser protagonista de un documental? En este pueblo de Castellón, sí

¿Puede un melón ser protagonista de un documental? En este pueblo de Castellón, sí

Los docentes de Castellón protestan ante Llorca y Feijòo en el Auditori

Los docentes de Castellón protestan ante Llorca y Feijòo en el Auditori

Protestas de los docentes a la entrada del Foro de Diputaciones en Castelló

La producción industrial frena su avance en mayo al 0,8%, pero suma tres meses de alzas

La producción industrial frena su avance en mayo al 0,8%, pero suma tres meses de alzas

Directo | Feijóo clausura en Castelló el II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del PP

Directo | Feijóo clausura en Castelló el II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del PP

La sistemática comercial: la arquitectura invisible del rendimiento

La sistemática comercial: la arquitectura invisible del rendimiento

Directo | Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del PP en Castellón

Tracking Pixel Contents