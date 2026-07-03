Detenido en Almassora por estafar más de 20.000 euros a su empresa

La Guardia Civil ha detenido a un varón en Almassora como presunto responsable de una trama delictiva vinculada a la venta fraudulenta de vehículos industriales.

La investigación fue desarrollada por la Guardia Civil de la localidad tras la denuncia presentada por el responsable de una empresa dedicada a la compraventa y alquiler de estos vehículos.

Las pesquisas permitieron determinar que el investigado era un trabajador de la citada empresa. Su forma de actuar era siempre la misma: negociaba directamente con los clientes la venta de vehículos, alterando posteriormente la documentación relacionada con las operaciones para ocultar el importe real de las transacciones.

El dinero obtenido era desviado a cuentas bancarias bajo su control, evitando que dichas cantidades quedaran reflejadas en la contabilidad de la mercantil.

Varios perjudicados

A medida que avanzó la investigación, los agentes lograron localizar a nuevos perjudicados repartidos por distintos puntos del territorio nacional, constatando un total de ocho víctimas. El importe defraudado asciende a 20.416 euros.

Una vez reunidos los indicios necesarios, la Guardia Civil procedió a la detención del presunto autor, al que se le atribuye la comisión de ocho delitos de estafa, así como delitos de falsedad documental, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales.

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Las diligencias instruidas, junto con el detenido, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción nº 5 de Castellón de la Plana