Detenido en Orpesa por conducir ebrio, sin carnet y con una orden de detención
La Policía Local dio el alto al conductor en un control preventivo realizado en la pasada noche del miércoles, instruyendo las oportunas diligencias tras las pertinentes comprobaciones
Alejandro Prats
Un conductor fue detenido en la noche del miércoles en Orpesa del Mar en un control preventivo realizado por la Policía Local del municipio. Los agentes dieron el alto al vehículo y procedieron a realizar la prueba de alcoholemia, ya que apreciaron que presentaba síntomas de ir en estado de embriaguez.
Una vez hecha la pertinente comprobación vieron que arrojaba un resultado positivo, procediendo a sancionarle administrativamente. Pero no quedó ahí la hoja de denuncias, las autoridades verificaron que el piloto nunca había obtenido el permiso de conducir. Y siguiendo en esta misma línea, también vieron que tenía una orden de detención emitida por el Juzgado por lo que entonces se procedió a su detención definitiva.
Por tanto, conjuntamente con Guardia Civil de Oropesa del Mar, se instruyeron las oportunas diligencias, que junto al detenido, fueron remitidas a la Autoridad Judicial.
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