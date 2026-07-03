Un incendio forestal declarado la tarde de este viernes en Peñíscola y en cuya extinción trabajan medios aéreos y terrestres, ha llevado a desalojar a algunos vecinos de la zona afectada por el incendio.

Según informa Emergencias de la Generalitat en redes sociales, el Centro de Emergencias ha contactado con la Policía Local de Benicarló y de Peñíscola, que han confirmado que se está procediendo al desalojo de algunos vecinos de la zona.

Un incendio en Peñíscola obliga al desalojo de algunos vecinos / Ajuntament de Peñíscola

La Generalitat ha establecido la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) de la Comunitat Valenciana, situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales que, en su evolución previsible, puedan afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal.

En el lugar trabajan siete medios aéreos, seis unidades de bomberos forestales de la Generalitat con dos autobombas, dos dotaciones de bomberos de la Diputación de Castellón, dos agentes medioambientales, y dos patrullas de la Policía de la Generalitat.

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También participan tres parques de bomberos voluntarios, una patrulla de la Guardia Civil, y agentes de la Policía Local de Benicarló y de Peñíscola, así como una ambulancia del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Conselleria de Sanidad.