¿Qué hace tan peligroso al kilómetro 981 de la N-340? Estas son las claves de un fatídico punto negro

Tras el accidente ocurrido el pasado domingo, 28 de junio, a las 2:20 horas de la madrugada, asciende a dos la cifra de siniestros mortales registrados en 2026 en el tramo de la N-340, zona de la Magdalena límite con Benicàssim. En febrero de este mismo año ya se produjo otro accidente en el que falleció Manuel, enfermero del Hospital General de Castelló, tras una colisión frontal contra un camión.

A raíz de estos siniestros, cabe preguntarse si este tramo de la N-340 puede considerarse un “punto negro” o si, en realidad, es toda la vía la que presenta un alto riesgo de siniestralidad. Recordamos que, en 2016, la DGT declaró la N-340 como la carretera más mortífera ese año. Hoy, en 2026, ya son cinco las víctimas mortales registradas en este kilómetro 981 de la nacional.

Los adelantamientos, el principal riesgo

Hemos hablado con profesionales del sector para descubrir qué ocurre en realidad en este tramo de vía. Adrián Badenes, transportista que trabaja habitualmente en la zona, explica que se trata de un tramo recto con línea discontinua que, en condiciones normales, no presenta una especial dificultad de conducción. Sin embargo, advierte de que sí es peligroso debido a las imprudencias al volante.

“Es una recta que desemboca en una curva con poca visibilidad, y algunos conductores se confían y realizan adelantamientos indebidos”, señala. Añade además que, en su opinión, toda la N-340 es una vía peligrosa, aunque este tramo concentra numerosos accidentes, especialmente por adelantamientos.

En este sentido, Badenes recuerda que «no es una autovía, por lo tanto no se puede circular a 120 km/h». Sin embargo, aunque el límite de velocidad en este tramo de la N-340 es de 90 km/h, asegura que muchos conductores lo superan. Esto incrementa el riesgo de los adelantamientos, ya que, al tratarse de una carretera de doble sentido con un único carril por sentido, los vehículos que circulan en dirección contraria se aproximan con mayor rapidez.

José Luis Artola, portavoz del gremio de taxistas de Castellón también destaca la elevada intensidad del tráfico en determinados momentos, un factor que dificulta aún más los adelantamientos. Desde el gremio de taxistas muestran su preocupación por esta situación y reclaman una reflexión sobre posibles medidas para reducir la siniestralidad en la vía. Circular a velocidades superiores a las permitidas hace que «no haya ni tiempo ni espacio físico» para realizar un adelantamiento con seguridad.

Restos del accidente. / Kmy Ros

Otro accidente en la misma madrugada

Durante la madrugada del 28 de junio, en torno a las cinco de la mañana, se produjo otro accidente en la N-340, a la altura de Castellón, cuando un vehículo se salió de la vía. El siniestro se saldó sin víctimas y sin lesiones graves. Así lo explica el técnico de asistencia en carretera de la empresa encargada de retirar los vehículos implicados en ambos siniestros esa noche.

Salida de vía de coche en la N-340. / Redacción

Desvíos, tráfico y distracciones: otros factores de riesgo

El técnico afirma que los accidentes son frecuentes en esta vía. “La mayoría de los servicios que realizamos en la N-340 son por accidentes”. Entre las causas más habituales señala el desnivel de la carretera, las distracciones al volante —como el uso del móvil—, el exceso de velocidad y los adelantamientos indebidos. A ello se suma que gran parte del trazado del kilómetro 981 cuenta con línea discontinua, lo que incita a los conductores a realizar maniobras inseguras.

Por su parte, Artola, apunta a la peligrosidad del tramo en los desvíos. Señala que muchos accidentes se producen en los puntos de incorporación o salida, donde algunos conductores realizan maniobras precipitadas por miedo a perder el desvío. “Es una carretera con pocas salidas, y eso hace que algunos conductores se arriesguen para no pasarse los accesos”, explica.

Esta visión también la comparte un profesional de la conducción dueño de una de las autoescuelas más reputadas de Castelló: “Hay puntos concretos que, por su diseño, volumen de tráfico o características del entorno, presentan un mayor índice de siniestralidad y requieren una atención especial por parte de los conductores”, advierte. Por ello, manifiesta que sería conveniente mejorar el diseño de las incorporaciones y salidas, reforzar la señalización vertical y horizontal, aumentar la iluminación si fuera necesario, revisar el estado del firme y estudiar medidas para gestionar mejor la velocidad y el flujo de tráfico.

¿Es realmente un punto negro?

Con todas estas indicaciones de diferentes profesionales del sector de la conducción, se advierte de la peligrosidad de este tramo por diversas causas: adelantamientos imprudentes, distracciones al volante y la afluencia del tráfico en horas punta.

A pesar de la peligrosidad, este tramo de vía, que ha causado diversos accidentes en lo que llevamos de 2026, aún sigue sin estar considerado un punto negro o un Tramo de Concentración de Accidentes (TCA). Sin embargo, sí está considerado TCA el tramo de la N-340 comprendido entre los kilómetros 996,5 y 997,0.