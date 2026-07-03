Suplantan la identidad de un vecino de Castelló para una estafa por valor de 2.000 euros

La Guardia Civil ha esclarecido una sofisticada estafa a través de una plataforma de compraventa de segunda mano en la que se suplantó la identidad de un vecino de Castelló. Para ello, el presunto autor de los hechos poseía una copia del DNI, una identidad ficticia y una cuenta ajena con la que ganarse la confianza de la víctima, usando los datos personales del ciudadano castellonense.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de un comprador, residente en Málaga, tras adquirir una cámara fotográfica por la cual abonó una cantidad de 2.000 euros y que nunca llegó a su destino. Según apunta la benemérita, el anuncio reunía todos los signos de fiabilidad (reseñas favorables, fotografías, vídeo, factura y contrato), pero una vez consumado el pago el vendedor desapareció sin dejar rastro.

Posteriormente, la propia plataforma reveló a la benemérita que había sido comprometida mediante un acceso no autorizado, con el consiguiente cambio de credenciales, y utilizada después para publicar anuncios fraudulentos dirigidos a estafar a otros usuarios.

La 'no' identidad del vecino de Castelló

Entre la documentación remitida a los compradores para ganarse su confianza figuraba la copia de un Documento Nacional de Identidad. El análisis evidenció que había sido manipulado: el nombre que figuraba en él era inexistente, mientras que el número correspondía en realidad a un ciudadano, residente en la capital de la Plana, sin relación alguna con los hechos, quien confirmó conservar su documento y no haberlo extraviado nunca.

El Instituto Armado también detectó que el castellonense había sufrido recientemente un intento de duplicado fraudulento de su línea telefónica, lo cual ya fue un indicio de una recopilación previa de datos personales por parte del defraudador.

La investigación logró asimismo identificar la cuenta bancaria de destino de la transferencia, plenamente reconocida por la entidad financiera, lo que ha permitido orientar las diligencias hacia el esclarecimiento de la participación de cuantas personas pudieran resultar implicadas.