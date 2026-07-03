Vuelca un coche en un accidente de tráfico en Orpesa

Aparatoso accidente el que ha ocurrido en la madrugada de este viernes en la localidad de Orpesa. Un vehículo ha volcado en una de las vías del municipio en la zona de Amplaries, provocando que tuviera que cortarse durante unas horas, mientras efectivos del Parque de Bomberos de Oropesa realizaban las tareas de rescate del conductor implicado. Posteriormente, el tráfico fue de nuevo restablecido tras concluir la actuación en las labores de limpieza tras los restos que había dejado el turismo.

Según informan fuentes municipales, el piloto partícipe en los hechos ha dado positivo en la prueba de alcoholemia realizada posterior al choque, por lo que será investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. En cuanto al estado del accidentado, tan solo ha presentado lesiones de carácter leve, no siendo necesario su desplazamiento a ningún centro médico y dado de alta en el mismo lugar de los hechos. También, recalcar que no ha habido ningún herido más en el choque, más que el propio conductor accidentado.

Las imágenes muestran lo impactante del siniestro y que no pasó desapercibido para los transeúntes que se encontraban en la zona, ya que en la época estival la localidad cuenta con más afluencia de gente que en el resto del año. Tras ello, la Policía Local ha dejado clara la importancia de no beber al conducir: "si conduces, cero alcohol. La seguridad vial es responsabilidad de todos".