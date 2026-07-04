Controlado el incendio de vegetación en Peñíscola

El incendio de vegetación declarado este viernes en la localidad de Peñíscola y que afectó a una zona de viviendas diseminadas en el Corral del Petiquillo se encuentra controlado desde las 10.00 horas, informa el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.

Un total de cuatro personas fueron rescatadas ayer y unas 70 evacuadas de forma preventiva a causa de este incendio, que se declaró a las 16.30 horas de este viernes en una zona de interfaz en la urbanización del Corral del Petequillo, entre los municipios de Peñíscola y Benicarló. Se trata de un área de campos abandonados, de vegetación muy densa y con presencia de viviendas.

Amplio despliegue

Un suceso que había supuesto la movilización de siete medios aéreos, seis unidades de bomberos forestales de la Generalitat con dos autobombas, dos dotaciones de bomberos de la Diputación de Castellón, dos agentes medioambientales, y dos patrullas de la Policía de la Generalitat.