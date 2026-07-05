Los agentes que mataron a un hombre e hirieron a su hijo en un pueblo de Castellón

El 14 de diciembre del año 1911 los agentes encargados de la represión del contrabando de cerillas, José Navarro y Enrique Peirats encontraron en la partida denominada El Piojo, del término municipal de Castellnovo, a Manuel Cobo Capilla y a su hijo, Manuel Cobo Aparicio, que se dedicaban desde ya hacía tiempo a la venta clandestina de fósforos. Los agentes les dieron el alto, afirmando los mismos que los dos contrabandistas les hicieron frente, enarbolando sendos garrotes, por lo que tuvieron que disparar sus armas de fuego, matando al padre e hiriendo gravemente al hijo.

Los agentes abandonaron tras la refriega el lugar de la misma, sin dar cuenta a las autoridades del suceso ni atender al herido, siendo detenidos ambos agentes cuando se llegaron a tener noticias de lo sucedido. La Guardia Civil registró las casas de los guardas, encontrando en la de Navarro un revólver con cuatro cartuchos disparados y en la de Peirats una pistola Remington con dos cartuchos disparados.

El juicio se celebró ante el tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Castellón al año siguiente. Los mismos emitieron un veredicto de inculpabilidad respecto de ambos acusados, considerando que les era aplicable la eximente de legítima defensa propia, siendo los mismos absueltos del delito de homicidio que les imputaba el Ministerio Fiscal y puestos en libertad.

A mi juicio, se trata de un disparate más a los que tanto nos tienen acostumbrados los jurados de la época. Veamos los hechos: dos guardas que llevan armas de fuego disparan contra los dos contrabandistas que no llevan más que garrotes -y eso porque lo dijeron los guardas-, dispararon sus armas y mataron a uno e hirieron al otro, los guardas resultaron sin un rasguño, no atendieron al herido, se fueron y no dieron cuenta a las autoridades y aquí no ha pasado nada para los señores jurados.

No en vano se lamentaban los Fiscales del Tribunal Supremo en sus memorias anuales de esos desatinos de los jurados, entre los que enumeraban, a título de ejemplo, que en un juicio por jurados por el delito de castración, pese a estar convicto y confeso el acusado, los jurados hicieron caso omiso de ello y le declararon inculpable. El resultado no se hizo esperar, dado que por castrar a un hombre no se condenaba a nadie, a los pocos días se cometió otro delito de castración en el que, pese a confesar ser el autor del hecho, el Jurado le declaró asimismo inculpable.

En otra memoria, el fiscal del Tribunal Supremo se lamentaba de que la influencia de los caciques se hacía sentir de tal modo que los veredictos eran conocidos antes de celebrarse el juicio; que los jurados no hacían aprecio alguno de las pruebas, ni aun de la confesión de los procesados y que en cuatro meses de 1894, de los catorce juicios celebrados por Jurados recayeron doce veredictos de inculpabilidad, entre ellos algunos por delitos de homicidio y asesinato con reos confesos, ocurriendo a menudo que los Jurados, después de dictar el veredicto, se admiraban y sorprendían de las consecuencias del mismo, ocurriendo también que pasaban grandes apuros para leer el veredicto, y alguna vez se vieron precisados a confesar que sabían leer la letra impresa, pero no la escrita a mano...

El sonámbulo

Curiosos hechos ocurridos en Cinctorres que casi acabaron con la vida del interesado en 1931.La Guardia Civil fue avisada de que había ocurrido un grave suceso del que había resultado un lesionado. El mediero de la masía Flores, manifestó a los guardias que acudieron que su cuñado, Francisco Dolz, de 50 años de edad, natural y vecino de La Iglesuela, que estaba pasando unos días en la masía, se levantó de la cama en la noche del 16 de enero de 1931 y salió corriendo de la misma tirándose por un precipicio de 14 metros de altura que había a 60 metros de distancia de la casa, lo que hizo, según relató su cuñado en completo estado de sonambulismo.

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Se dio enseguida aviso al médico, el cual acudió a la masía, certificando que Dolz tenía una herida contusa en la región occipital, contusiones en nariz, cara y parietal izquierdo, fuerte contusión en la columna vertebral y fractura del esternón. Así y todo se salvó.