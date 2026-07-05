Controlado un incendio forestal en Castellfort

Alrededor de las 14.00 horas de este domingo ha sido declarado un incendio forestal entre los términos municipales de Castellfort y Cinctorres, concretamente en la zona del Más de Falcó. Hasta el lugar se han desplazado una dotación de Bomberos de la Diputación de Castellón, dos unidades del Servei de Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana, tres medios aéreos (HC con UBF helitransportada y dos aviones) y un coordinador forestal.

Las llamas han afectado una zona de unos 1.500 metros cuadrados pero, gracias a la rápida intervención de los bomberos, el fuego se ha dado por controlado algo más de tres horas después. Los medios siguen trabajando sobre el terreno para refrescar la zona y evitar posibles rebrotes.