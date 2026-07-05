Última hora del incendio forestal: desalojan a los vecinos de Azuébar ante el avance de las llamas

Un incendio forestal se ha declarado este domingo en el término municipal de Azuébar, en la comarca del Alto Palancia. El fuego se ha originado en la partida de Almarós, según las primeras informaciones.

El incendio se localiza en las proximidades del paraje protegido de la Balsa de la Dehesa de Soneja, lo que ha motivado un rápido despliegue de medios para evitar que el fuego pueda afectar a este espacio natural. Por el momento no han trascendido las causas del incendio ni la superficie afectada. Los equipos de extinción continúan trabajando sobre el terreno.

Desalojo de los vecinos de Azuébar La evolución negativa de las llamas y la complicadez en las labores de extinción ha obligado al desalojo de los vecinos de Azuébar.

Un flanco avanza hacia el núcleo urbano de Azuébar Según ha podido saber Mediterráneo, se han alcanzado las peores condiciones posibles climatológicas. Más de 30 grados, rachas de más de 30 km/h y casi un 30% de humedad.