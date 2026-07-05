En Directo
Última hora del incendio forestal: desalojan a los vecinos de Azuébar ante el avance de las llamas
El fuego se ha originado en la partida de Almarós, próxima al paraje protegido de la Balsa de la Dehesa de Soneja
Alejandro Prats | Mònica Mira
Un incendio forestal se ha declarado este domingo en el término municipal de Azuébar, en la comarca del Alto Palancia. El fuego se ha originado en la partida de Almarós, según las primeras informaciones.
El incendio se localiza en las proximidades del paraje protegido de la Balsa de la Dehesa de Soneja, lo que ha motivado un rápido despliegue de medios para evitar que el fuego pueda afectar a este espacio natural. Por el momento no han trascendido las causas del incendio ni la superficie afectada. Los equipos de extinción continúan trabajando sobre el terreno.
Desalojo de los vecinos de Azuébar
La evolución negativa de las llamas y la complicadez en las labores de extinción ha obligado al desalojo de los vecinos de Azuébar.
Un flanco avanza hacia el núcleo urbano de Azuébar
Según ha podido saber Mediterráneo, se han alcanzado las peores condiciones posibles climatológicas. Más de 30 grados, rachas de más de 30 km/h y casi un 30% de humedad.
10 medios aéreos trabajando en labores de extinción
Diez medios aéreos trabajan junto con efectivos terrestres para las tareas de extinción, según informa el 112CV. El fuego afecta a masa forestal y su evolución, a mediodía, es "negativa", de acuerdo con el Consorcio Provincial de Bomberos. Para facilitar las tareas de extinción, se ha cerrado el Puerto de Sagunto con el objetivo de que puedan cargar de agua los medios aéreos movilizados.
- Movimientos en un emblemático hotel de la costa de Castellón tras años cerrado
- Indignación en un pueblo de Castellón: cierran las piscinas municipales por un acto vandálico
- Cogida en el 'bou al carrer' del Grau: susto para un aficionado de 52 años
- La joven superdotada de Castellón que irá a la universidad con solo 16 años: 'Quiero ser científica
- El pueblo de Castellón que vuelve a liderar el futuro de la escuela rural 41 años después
- ¡El avance de la campaña de abonos del CD Castellón para la temporada 2026/2027!
- Una joya del litoral de Castellón estrena un parking gratis con más de 500 plazas
- Oficial | Iñigo Córdoba, refuerzo de lujo para el CD Castellón