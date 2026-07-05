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Última hora del incendio forestal: desalojan a los vecinos de Azuébar ante el avance de las llamas

El fuego se ha originado en la partida de Almarós, próxima al paraje protegido de la Balsa de la Dehesa de Soneja

Imagen de las llamas originadas en el incendio de Azuébar.

Imagen de las llamas originadas en el incendio de Azuébar.

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Alejandro Prats | Mònica Mira

Un incendio forestal se ha declarado este domingo en el término municipal de Azuébar, en la comarca del Alto Palancia. El fuego se ha originado en la partida de Almarós, según las primeras informaciones.

El incendio se localiza en las proximidades del paraje protegido de la Balsa de la Dehesa de Soneja, lo que ha motivado un rápido despliegue de medios para evitar que el fuego pueda afectar a este espacio natural. Por el momento no han trascendido las causas del incendio ni la superficie afectada. Los equipos de extinción continúan trabajando sobre el terreno.

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