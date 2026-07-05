Atienden de urgencia a una mujer en la playa Heliópolis de Benicàssim
Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU
Una mujer de alrededor de 70 años ha tenido que ser atendida de urgencia este domingo en la playa de Heliópolis de Benicàssim después de que un bañista advirtiera que presentaba dificultades en el agua.
De inmediato, el socorrista de la zona ha activado el protocolo de emergencia, movilizando a los servicios sanitarios del centro de salud del municipio.
Hasta el lugar también se ha desplazado una unidad del SAMU, cuyos efectivos han comenzado a practicar maniobras de reanimación a la mujer.
La intervención ha despertado una gran expectación entre los numerosos bañistas que se encontraban en la playa, que este primer domingo de julio registraba una elevada afluencia.
Por el momento, se desconoce el estado de salud de la mujer, ya que los equipos sanitarios continúan trabajando en el lugar de los hechos.
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