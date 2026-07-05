INCENDIO FORESTAL
La UME se suma a las labores de extinción del incendio de Soneja con 50 efectivos y 17 vehículos
Pilar Bernabé asegura que el Gobierno central está a disposición de la Generalitat para aportar más efectivos si la evolución lo requiere
Europa Press
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha confirmado la llegada de una sección completa de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a las tareas de extinción del incendio declarado en el término de Soneja y que ha obligado a evacuar la localidad vecina de Azuébar. Se trata de 50 efectivos y 17 vehículos como medios materiales.
Así lo ha indicado Bernabé en atención a los medios en la zona, a la que se ha desplazado y mantenido una reunión en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Soneja. "El Gobierno de España está a disposición de la Generalitat. En este momento está llegando una sección completa de la Unidad Militar de Emergencias, lo que supone 50 efectivos de personal más alrededor de 17 medios materiales de vehículos. No obstante, todas aquellas necesidades que requiera la Generalitat, si es preciso poner más efectivos, pondremos más efectivos según vaya evolucionando", ha dicho y ha pedido seguir "viendo la evolución y trabajando de forma coordinada con la Diputación y con la Generalitat".
La delegada ha señalado que van a explicar a los vecinos la situación para las próximas horas pero ha recalcado que los días que llegan "son de una intensa ola de calor en la Comunitat Valenciana, especialmente en las zonas del interior, tanto en la provincia de Castellón como en la provincia de Valencia especialmente".
Por lo tanto, ha dicho, "los próximos días también van a ser claves y cruciales" y ha pedido a la ciudadanía que sea "consciente de los peligros que conlleva ciertos comportamientos, también en el campo y en el monte". "Ha llovido mucho durante este invierno y por lo tanto todas las prevenciones y todas las precauciones son pocas", ha indicado.
Según Bernabé, se está trabajando en la zona colindante a los municipios de Azuébar y Soneja y ha pedido a los vecinos "que cumplan con las indicaciones de la Guardia Civil" y que sigan la información por los canales oficiales.
- Última hora del incendio forestal: desalojan a los vecinos de Azuébar ante el avance de las llamas
- Movimientos en un emblemático hotel de la costa de Castellón tras años cerrado
- Indignación en un pueblo de Castellón: cierran las piscinas municipales por un acto vandálico
- Cogida en el 'bou al carrer' del Grau: susto para un aficionado de 52 años
- El pueblo de Castellón que vuelve a liderar el futuro de la escuela rural 41 años después
- ¡El avance de la campaña de abonos del CD Castellón para la temporada 2026/2027!
- La joven superdotada de Castellón que irá a la universidad con solo 16 años: 'Quiero ser científica
- Una joya del litoral de Castellón estrena un parking gratis con más de 500 plazas