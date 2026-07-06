Barrachina pide “máxima precaución” ante la ola de calor mientras el incendio de Soneja sigue activo

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha pedido este lunes “máxima precaución” ante la ola de calor que entra de lleno en la provincia mientras continúa activo el incendio forestal declarado este domingo en Soneja y que también afecta al término municipal de Azuébar.

Desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en Soneja, Barrachina ha explicado que el incendio se mantiene “contenido en su perímetro” tras una noche en la que la bajada de las temperaturas permitió trabajar de forma favorable a los equipos de extinción. La presidenta ha agradecido el esfuerzo de todos los medios desplegados y ha destacado que las condiciones nocturnas facilitaron las labores sobre el terreno.

No obstante, Barrachina ha advertido de que la jornada entra ahora en una fase delicada por la previsión de mucho calor y poca humedad, dos factores que pueden complicar la evolución del fuego y favorecer posibles reproducciones. Por ello, ha subrayado que los equipos siguen muy pendientes de todo el perímetro.

En estos momentos trabajan en la zona alrededor de 300 efectivos, con 50 medios repartidos por el perímetro del incendio y entre 15 y 16 medios aéreos, que actúan de forma alterna para garantizar los descansos y mantener la operatividad durante toda la jornada.

La presidenta provincial ha insistido en la necesidad de extremar la prudencia durante las próximas horas, especialmente porque la ola de calor afectará de lleno a Castellón esta tarde, esta noche y durante los próximos días. “Tenemos que proteger nuestros parajes naturales, nuestro entorno natural y también proteger a las personas”, ha señalado.

Barrachina ha recalcado que todos los dispositivos permanecen preparados para actuar ante cualquier incidencia, pero ha apelado a la responsabilidad ciudadana para evitar nuevos riesgos en un momento de máxima vulnerabilidad para las zonas forestales de la provincia.

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El incendio de Soneja afronta así una segunda jornada marcada por la vigilancia del perímetro, el trabajo continuado de los medios terrestres y aéreos y la preocupación por unas condiciones meteorológicas adversas que obligan a mantener la emergencia activa.