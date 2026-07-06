Buscan a un hombre de 78 años desaparecido en Segorbe desde el pasado viernes

La familia de Antonio Auge, de 78 años, ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de localizar su paradero después de que se encuentre desaparecido en Segorbe desde el pasado viernes 3 de julio.

Antonio es usuario de la Residencia de la Tercera Edad de Segorbe. En el centro dispone de un régimen de vida independiente que le permite salir de las instalaciones y regresar por sus propios medios. Sin embargo, desde el pasado viernes se desconoce su paradero.

Imagen completa del desaparecido. / Mediterráneo

Alto y delgado

Según la descripción facilitada por sus familiares, Antonio es un hombre de complexión alta y delgada y con el pelo canoso. La familia cree que podría encontrarse por los alrededores de Segorbe.

Antonio padece afasia, un trastorno que le impide comunicarse con normalidad, por lo que no puede hablar de forma comprensible y resulta muy difícil entenderle.

Noticias relacionadas

Llamamiento a la ciudadanía

Sus familiares hacen un llamamiento a la ciudadanía para que, en caso de haberlo visto o disponer de cualquier información que pueda ayudar a localizarlo, lo comuniquen a la Guardia Civil o a los teléfonos 062 / 091