Los concejales de Azuébar confían en que los vecinos puedan regresar esta tarde si la evolución del incendio lo permite

Los concejales del Ayuntamiento de Azuébar, Lourdes Jiménez y José Manuel Ramírez, han trasladado un mensaje de prudencia y tranquilidad tras la última evaluación de la situación provocada por el incendio forestal que ha obligado a evacuar el municipio.

Lourdes Jiménez ha explicado que durante la mañana ha acompañado a los bomberos hasta la zona de las antenas para comprobar el estado de varias viviendas situadas en la parte trasera de la montaña. "Ha entrado en el jardín de uno, pero no se ha quemado ninguno de los chalets", ha señalado, destacando que las llamas no han afectado a las viviendas inspeccionadas.

Según ha indicado, el incendio se encontraba controlado en ese sector cuando ha abandonado la zona, aunque los equipos de extinción mantienen la vigilancia ante la previsión de que el viento vuelva a intensificarse a partir de media mañana, es esa circunstancia la que ha llevado a mantener la evacuación del municipio por precaución.

En cuanto a los vecinos desalojados, ambos concejales han asegurado que la situación está siendo tranquila. Alrededor de 40 personas permanecen alojadas en el Seminario de Segorbe, mientras que otras han podido desplazarse a casas de familiares. Durante la estancia se les ha facilitado alojamiento y productos de higiene, además de la cena preparada con la colaboración del Ayuntamiento de Soneja.

"La verdad es que están bastante tranquilos" Lourdes Jiménez — Concejala de Azuébar

La concejala ha reconocido que la noche ha resultado más complicada para algunas personas de edad avanzada, especialmente vecinos de más de 90 años que se encontraban desubicados por la situación.

Respecto al regreso a Azuébar, los concejales han insistido en que la decisión dependerá exclusivamente de los técnicos y de la evolución meteorológica durante las próximas horas, no obstante, ambos confían en que, si las condiciones lo permiten, los vecinos puedan regresar a sus casas a lo largo de la tarde.

Mientras tanto, el Ayuntamiento continúa informando puntualmente a la población a través de un grupo de difusión municipal de WhatsApp, mediante el que el alcalde comunica las decisiones adoptadas tras las reuniones de coordinación con los servicios de emergencias.