Detenidos cuatro jóvenes por el robo de ciclomotores en Burriana

La Guardia Civil ha detenido a cuatro jóvenes, dos de ellos menores de edad, como presuntos autores de varios delitos vinculados con el robo y hurto de ciclomotores cometidos en Burriana y en otras localidades cercanas. La investigación ha permitido recuperar tres ciclomotores sustraídos, un patinete eléctrico y numerosos efectos procedentes de otros robos.

Además, los agentes han logrado desmantelar el lugar en el que los vehículos eran ocultados y manipulados con el objetivo de dificultar su identificación y posterior recuperación.

Las pesquisas se iniciaron a raíz de las denuncias presentadas por varias víctimas. Durante las primeras gestiones, los agentes lograron localizar el emplazamiento de uno de los ciclomotores sustraídos en un polígono industrial de la localidad.

Una vez en la zona, la Guardia Civil sorprendió a tres jóvenes circulando en ciclomotores. Al percatarse de la presencia policial, los implicados emprendieron la huida, aunque los agentes consiguieron interceptar minutos después al conductor de uno de los vehículos.

Durante su detención, el joven opuso una fuerte resistencia y llegó a agredir a uno de los guardias civiles, que sufrió lesiones en una mano. Tras las comprobaciones realizadas, los agentes constataron que el ciclomotor presentaba el número de bastidor manipulado y llevaba una matrícula que no le correspondía, presuntamente para ocultar su verdadera procedencia.

Un garaje utilizado para ocultar y manipular los vehículos robados

Las gestiones practicadas en el marco de la investigación permitieron localizar el garaje que el grupo utilizaba para esconder los vehículos sustraídos. En este lugar, los ciclomotores eran parcialmente desguazados, se modificaban sus elementos identificativos y se sustituían las placas de matrícula para dificultar su identificación.

La operación culminó con la detención de los otros tres implicados, dos de ellos menores de edad. Durante los registros, los agentes recuperaron tres ciclomotores completos, un patinete eléctrico y diversa documentación, piezas y efectos pertenecientes a otros vehículos que figuraban como denunciados por sustracción.

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Las diligencias, junto con los dos detenidos mayores de edad, han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Vila-real. Por su parte, las actuaciones relativas a los menores han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Castellón.