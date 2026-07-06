Fuego en Castellón
El director de extinción del incendio de Soneja advierte del riesgo de reproducciones por el calor y la baja humedad
Los trabajos se centran en refrescar las zonas más calientes del perímetro
La vuelta de los vecinos dependerá de la evolución del fuego durante la tarde este lunes
Alejandro Prats / E. Aguilar
El incendio forestal de Soneja continúa en fase de vigilancia activa ante el riesgo de reproducciones provocado por las condiciones meteorológicas. El director de extinción, Fernando Pérez, ha advertido este lunes de que el calor y la baja humedad mantienen la posibilidad de que el fuego vuelva a reactivarse en algunos puntos del perímetro.
“Tenemos riesgo de que se produzcan reproducciones por las condiciones climatológicas, tanto de humedad como de temperatura”, ha señalado Pérez. Por ello, el dispositivo mantiene sus esfuerzos en evitar que las llamas se reaviven en las zonas más sensibles del incendio. “Mantenemos el trabajo para que no se reproduzca en las zonas más calientes”, ha añadido.
Los equipos de extinción continúan refrescando todo el perímetro afectado, con especial atención a los puntos donde todavía puede quedar calor acumulado. Según ha explicado el responsable del operativo, la previsión es esperar a la caída de la tarde y a la noche, cuando las condiciones podrían ser más favorables para consolidar los trabajos de control.
El incendio afecta principalmente a una zona de matorral y pinar, lo que obliga a mantener la vigilancia ante posibles rebrotes. Las tareas se centran ahora en enfriar el terreno, reforzar las líneas de defensa y evitar que el viento o el aumento de temperatura puedan complicar de nuevo la situación.
La evolución de las próximas horas también será clave para decidir cuándo podrán regresar a sus viviendas los vecinos de Azúebar evacuados. Pérez ha señalado que, por el momento, será necesario esperar a la tarde para comprobar cómo se comporta el incendio antes de autorizar la vuelta. “Vamos a esperar a esta tarde y veremos cómo evolucionan las llamas para autorizar la vuelta de los vecinos”, ha indicado.
Origen del fuego
Respecto al origen del incendio, el director de extinción ha pedido prudencia y ha asegurado que todavía no se trabaja con una hipótesis concreta. “De momento no manejamos hipótesis sobre las llamas”, ha afirmado.
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