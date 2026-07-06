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Estabilizado el incendio forestal de Soneja

Hay 11 medios aéreos movilizados en la zona

Uno de los bomberos que ha intervenido en el incendio de Soneja.

Uno de los bomberos que ha intervenido en el incendio de Soneja. / Mediterráneo

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Europa Press

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha dado por estabilizado a las 17.25 horas el incendio forestal declarado este domingo en Soneja, según ha informado Emergencias 112 Comunitat Valenciana en su cuenta de X.

Esto significa que, sin estar controlado, el incendio evoluciona dentro de las líneas de control según las previsiones y labores de extinción.

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En estos momemtos hay movilizados 11 medios aéreos, según han señalado las mismas fuentes.

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