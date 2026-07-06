Estabilizado el incendio forestal de Soneja
Hay 11 medios aéreos movilizados en la zona
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Europa Press
El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha dado por estabilizado a las 17.25 horas el incendio forestal declarado este domingo en Soneja, según ha informado Emergencias 112 Comunitat Valenciana en su cuenta de X.
Esto significa que, sin estar controlado, el incendio evoluciona dentro de las líneas de control según las previsiones y labores de extinción.
En estos momemtos hay movilizados 11 medios aéreos, según han señalado las mismas fuentes.
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