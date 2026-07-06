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Incendio en un tercer piso de la avenida Barcelona de Castelló

Los vecinos en situación de riesgo han sido desalojados de forma preventiva y, por el momento, no constan heridos

Vídeo: Incendio en un tercer piso de la avenida Barcelona de Castelló

Vídeo: Incendio en un tercer piso de la avenida Barcelona de Castelló

Kmy Ros

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Rafael Fabián

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Un incendio declarado en un tercer piso de la avenida Barcelona de Castelló este lunes sobre las 15.00 horas ha obligado al desalojo preventivo de los vecinos que se encontraban en situación de riesgo. Por el momento, no se han registrado heridos.

Galería de fotos: Incendio en un tercer piso de la avenida Barcelona de Castelló

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Galería de fotos: Incendio en un tercer piso de la avenida Barcelona de Castelló / Kmy Ros / Juanfran de la Ossa / Adriana James

Las causas del fuego aún no han podido ser determinadas oficialmente. No obstante, testigos consultados por este periódico han señalado que el origen podría estar relacionado con la mala conexión en la carga de un patinete eléctrico.

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Hasta el lugar se han desplazado servicios sanitarios, así como efectivos de la Policía Local y de los bomberos municipales. Estos últimos han trabajado en la extinción de las llamas, mientras que los agentes han regulado la circulación en la zona para evitar nuevos riesgos y facilitar la intervención de los servicios de emergencia.

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