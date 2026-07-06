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Rescatan a una persona flotando en la playa Las Fuentes de Alcossebre

Bañistas y socorristas consiguieron sacarla del agua y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar

Imagen de la playa Las Fuentes donde se ha producido el rescate.

Imagen de la playa Las Fuentes donde se ha producido el rescate. / Bartomeu Roig

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Rafael Fabián

Rafael Fabián

Una persona ha sido rescatada este lunes tras ser localizada flotando en el agua en la playa Las Fuentes de Alcossebre. Hasta el lugar se habían movilizado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, del parque de la Plana Alta, aunque finalmente fueron bañistas y socorristas quienes consiguieron sacar a la persona del mar.

Tras el rescate, los socorristas le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los servicios de emergencia. Por el momento, no han trascendido más datos sobre el estado de la persona afectada ni las circunstancias en las que se produjo el suceso.

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