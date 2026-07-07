Dos personas ingresan en prisión por una plantación de marihuana 'indoor' en una granja de cerdos en la Salzadella
La operación policial en Castellón saca a la luz una explotación porcina reconvertida para el cultivo intensivo de marihuana, desarticulando una red criminal
La Guardia Civil de Castellón ha desmantelado una importante plantación indoor de marihuana en Orpesa. Además, han sido detenidos cinco varones y una mujer a las cuales se le atribuye un delito contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
La actuación se enmarca dentro de la denominada "Operación Carxofa”, desarrollada tras detectar diversos indicios que apuntaban a la posible existencia de una plantación clandestina de cannabis oculta en una granja porcina ubicada en la localidad de La Salzadella.
Las investigaciones permitieron constatar la actividad ilícita, se llevaron a cabo un total de tres registros domiciliarios, el primero de ellos en la localidad de Orpesa, el segundo que fue efectuado en una granja porcina ubicada en la localidad de Salzadella, y finalmente un tercer registro llevado a cabo en una vivienda de la localidad de Godall de la provincia de Tarragona.
Durante los registros, los agentes localizaron una plantación indoor perfectamente acondicionada para la producción intensiva de cannabis, compuesta por 300 plantas de marihuana en avanzado estado de floración, un almacén utilizado para cultivar la droga, así como una compleja infraestructura ilegal de iluminación, ventilación, climatización y control ambiental destinada a maximizar la producción de la sustancia.
Detenciones y situación judicial
La Guardia Civil detuvo a las personas implicadas en los hechos, que posteriormente, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial, quien decretó el ingreso en prisión de dos de ellas. La explotación de la operación contó con la participación de efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Castellón y patrullas de seguridad ciudadana de Orpesa.
La investigación ha sido coordinada por la Fiscalía Especial Antidroga de Castellón y las diligencias y detenidos fueron entregados en la Plaza nº 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castellón.
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