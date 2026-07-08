Un incendio de vegetación amenaza viviendas en Peñíscola

Bomberos del Consorcio Provincial de Castellón están trabajando para controlar un incendio de vegetación declarado en Peñíscola, en una zona de cultivo abandonado en el camí dels Mongells, cerca de la urbanizacion Los Olivos. Al parecer, hay varios focos activos.

Redacción

La alarma ha saltado sobre las 19.00 horas, cuando los vecinos de urbanizaciones cercanas han visto humo. En el área afectada por el fuego hay carrascos y olivos y está muy próxima a viviendas situadas a las afueras de la localidad, por lo que ha habido desalojos por precaución de los chalets más cercanos a las llamas.

Mapa que muestra la localización del incendio en Urb. Los Olivos, 12598 Peñíscola, Castellón.

Además de urbanizaciones, también está muy cerca el Camping Sol d’Or. Se trata de una zona de vegetación colindante a la que ya prendió en el mes de febrero.

El dispositivo, que se ha ampliado respecto al contemplado en un primer momento, incluye tres unidades de bomberos, tres de bomberos forestales y tres medios aéreos ( un helicóptero con UBF helitransportada y dos aviones). El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, está en la zona para conocer de primera mano la evolución del fuego.

Los ocupantes de una vivienda cercana la abandonan por precaución. / Alba Boix

Ha habido otros dos incendios de vegetación que se han declarado en la provincia en las últimas horas. Así, el Consorcio ha tenido que intervenir en Borriol y en Ortells (pedanía de Morella), aunque las llamas se han podido controlar con rapidez.

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