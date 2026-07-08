Sorprendidos 'in fraganti' mientras intentaban robar un coche en un área de servicio de la AP-7 en Castellón
Los sospechosos fueron sorprendidos mientras manipulaban un vehículo estacionado en el área de servicio La Plana
En otro operativo, los agentes intervinieron dos machetes y una pistola de aire comprimido
La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo y de un delito de desobediencia tras sorprenderlas cuando, presuntamente, intentaban cometer un robo en un área de servicio de la AP-7, a la altura de Burriana.
La actuación se produjo durante la noche del 4 de julio, después de que varias patrullas fueran alertadas de la presencia de un turismo supuestamente relacionado con diversos robos cometidos en áreas de servicio de la autopista.
Los agentes localizaron el vehículo en el área de servicio La Plana, donde observaron a dos hombres. Según la Guardia Civil, mientras uno permanecía al volante preparado para abandonar el lugar, el otro manipulaba con una herramienta la puerta de un turismo estacionado.
Al detectar la presencia policial, ambos intentaron huir. El conductor ofreció una fuerte resistencia a los agentes antes de ser detenido, mientras que el segundo sospechoso trató de ocultarse en el establecimiento del área de servicio simulando ser un cliente, aunque fue localizado y arrestado pocos minutos después.
Durante la inspección, los agentes localizaron un destornillador junto al vehículo afectado, herramienta que, presuntamente, habría sido utilizada para forzar la cerradura.
Intervenidas varias armas
En una segunda actuación, desarrollada dentro del dispositivo "Turismo Seguro", agentes de la USECIC realizaron un control preventivo en la AP-7.
Durante la inspección de una furgoneta localizaron dos machetes de grandes dimensiones y una pistola de aire comprimido en el interior de una mochila. Las armas fueron intervenidas y los agentes formularon la correspondiente propuesta de sanción por una presunta infracción de la normativa de protección de la seguridad ciudadana.
La Guardia Civil señala que este tipo de dispositivos tienen como objetivo reforzar la seguridad en las principales vías de comunicación de la provincia durante la campaña estival y prevenir la comisión de delitos.
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