La Guardia Civil auxilia a un hombre de 76 años tras sufrir un golpe de calor en Santa Magdalena de Pulpis

La Guardia Civil de Alcalá de Xivert, ha auxiliado a un hombre de 76 años, vecino de Peñíscola, que presentaba síntomas compatibles con un golpe de calor mientras realizaba una ruta en bicicleta por caminos rurales del término municipal de Santa Magdalena de Pulpis.

La Central Operativa de Servicios (COS) recibió un aviso alertando de que un hombre de avanzada edad manifestaba encontrarse indispuesto mientras circulaba en bicicleta por la zona y temía estar sufriendo un golpe de calor debido a las elevadas temperaturas.

De inmediato, una patrulla de la Guardia Civil de Alcalà de Xivert se desplazó hasta el lugar, donde en un primer momento no logró localizar al ciclista. Tras establecer contacto telefónico con el auxiliado, pudo ser localizado resguardado bajo un olivo junto a un barranco.

El hombre se encontraba consciente, aunque presentaba signos de fatiga y deshidratación. Los agentes le facilitaron hidratación para favorecer su recuperación y, tras comprobar que no precisaba asistencia sanitaria urgente, lo trasladaron hasta su domicilio en la localidad de Peñíscola.

La Guardia Civil recuerda que las altas temperaturas pueden suponer un grave riesgo para la salud, especialmente durante la práctica de actividades físicas al aire libre y en personas de edad avanzada. Por ello, recomienda evitar realizar ejercicio durante las horas centrales del día, mantener una adecuada hidratación, utilizar ropa ligera y protección solar, así como planificar las rutas informando a familiares o allegados del itinerario previsto, recomendando portar siempre telefonía móvil y utilización de la aplicación AlerCops.

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Ante cualquier síntoma como mareos, debilidad, dolor de cabeza, confusión o sensación intensa de calor, es fundamental detener la actividad, buscar un lugar fresco o con sombra, hidratarse y solicitar ayuda de inmediato si los síntomas persisten o empeoran.