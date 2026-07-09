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Ofensiva contra la venta ambulante ilegal en la costa de Castellón: Intervenidas más de 300 camisetas de fútbol

La Guardia Civil ha desarrollado varios dispositivos contra la venta ambulante de productos falsificados en Alcossebre, Peñíscola y Benicàssim, incautando camisetas y perfumes de imitación

La Guardia Civil frena la venta de falsificaciones en zonas turísticas de Castellón

La Guardia Civil frena la venta de falsificaciones en zonas turísticas de Castellón / Guardia Civil

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José Miguel Panadero

Castellón

La Guardia Civil ha desarrollado varios dispositivos contra la venta ambulante de productos falsificados en zonas de gran afluencia turística de la provincia de Castellón, con actuaciones en Alcossebre, Peñíscola y Benicàssim.

En Alcossebre, la Guardia Civil de Alcalà de Xivert estableció un dispositivo con patrullas de seguridad ciudadana en distintos puntos de la localidad con el objetivo de erradicar la venta ambulante de artículos falsificados. La actuación permitió identificar a los presuntos responsables y localizar prendas falsificadas que se encontraban ocultas entre otros productos destinados a la venta.

Como resultado del operativo, los agentes localizaron e investigaron en el paseo marítimo de Alcossebre a un varón, al que se le atribuye un presunto delito contra la propiedad industrial. Además, ha sido propuesto para sanción por una infracción administrativa de la ordenanza municipal de venta ambulante.

En esta intervención, la Guardia Civil se incautó de 107 camisetas de fútbol falsificadas de reconocidas marcas, valoradas en aproximadamente 2.200 euros.

En una segunda actuación, la Guardia Civil de Peñíscola, en colaboración con la Policía Local, estableció otro dispositivo preventivo que se saldó con la incautación de 200 prendas falsificadas, todas ellas camisetas de equipaciones de clubs y selecciones de fútbol, preparadas para su distribución y venta ilegal en la vía pública. El valor de estos efectos asciende a 4.000 euros.

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Por último, la Guardia Civil de Benicàssim, en colaboración con la Policía Local de la localidad, procedió el pasado 8 de julio a la incautación de 45 botes de perfumes de imitación. Los supuestos autores de los hechos han sido propuestos para sanción.

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