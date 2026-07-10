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Más de 3,5 kilómetros de retención en la AP-7 en Castellón por un accidente

El siniestro ha provocado el corte de un carril

Accidente en la AP-7 en Les Alqueries

Accidente en la AP-7 en Les Alqueries

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Aitor Tezanos

Aitor Tezanos

Castellón

Un accidente en el kilómetro 444 de la AP-7, a la altura de les Alqueries, ha provocado retenciones de 3,5 kilómetros en la AP-7 en sentido Valencia.

El siniestro, que se ha producido sobre las 14.30 horas, ha hecho que la Guardia Civil de Tráfico haya cortado el carril izquierdo de la circulación.

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