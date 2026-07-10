Detenido en Castellón por robar más de 2.000 litros de gasoleo y cobre y simular el robo de un camión

El Equipo Roca de la Guardia Civil de Burriana, dentro del marco del plan nacional contra el robo de cobre, para prevenir toda actividad ilícita relacionada con el hurto y su comercialización, han detenido a un hombre de 42 años al cual se le atribuyen los delitos de robo con fuerza en las cosas y simulación de delito cometidos en Burriana y Onda.

La investigación se inició tras una primera denuncia presentada en Burriana, por un supuesto delito de robo con fuerza ocurrido durante la noche del pasado 27 de abril en un polígono industrial de la localidad. Resultaron afectados varios camiones de una empresa de transporte internacional, de los cuales se sustrajeron la cantidad 2.300 litros de gasóleo, previa fractura del tapón de sus depósitos, valorados en 4.140 euros.

Además, el pasado 11 de mayo se tuvo el conocimiento de una segunda denuncia presentada en el puesto principal de la Guardia Civil de Onda, donde se denunció la sustracción de una importante cantidad de cableado de cobre, perteneciente a una bobina que se encontraba en el interior de una subestación eléctrica, valorado en 5.965 euros.

En el transcurso de las actuaciones, los agentes localizaron un camión ligero relacionado con los hechos. Su propietario había simulado su sustracción mediante la presentación de una denuncia, con el fin de dificultar la investigación y eludir su responsabilidad penal.

Gracias a las pesquisas de los agentes se permitió identificar y detener al supuesto autor, al cual se le atribuye delito de robo con fuerza en las cosas y simulación de delito.

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El detenido junto con las diligencias fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Castellón de la Plana.