Detienen a seis miembros del Frente Orellut por la agresión a un aficionado del Almería tras el partido de play-off

Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas en la provincia de Tarragona por su presunta participación en los hechos delictivos ocurridos el pasado 9 de junio tras la finalización del partido de fútbol que enfrentó al Almería y al CD Castellón, perteneciente al play-off de ascenso.

Tras el evento deportivo, que tuvo lugar en el UD Almería Stadium, en un establecimiento próximo al estadio, un aficionado de la UD Almería fue rodeado, intimidado y agredido por varios aficionados ultras del CD Castellón, teniendo que huir la víctima a la carrera hacia el estadio, donde fue asistida por varias dotaciones policiales. Según fuentes policiales, se pudo identificar al presunto grupo de ultras Frente Orellut, que anteriormente habían causado desórdenes públicos y entre los que se encontraba el presunto agresor.

A raíz de estos incidentes se inició la investigación de la Operación Kastali, que ha logrado identificar a los autores culminando con su detención. Tras su puesta a disposición judicial, se decretó por parte del titular del juzgado la medida cautelar de orden de alejamiento del estadio de fútbol Estadio Skyfi Castalia, de donde son aficionados, en horas previas, durante y posteriores durante cualquier encuentro deportivo, así como orden de alejamiento en los mismos términos de los estadios donde dispute un partido el CD Castellón, ya sea oficial o amistoso.

El club ya anunció tras conocerse la agresión que iba a "suspender el abono a los implicados identificados en los incidentes con efecto inmediato durante al menos una temporada, con la posibilidad de que esta medida se convierta en permanente".

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La investigación, desarrollada por las Brigadas Provinciales de Información de Castellón y Almería, ha sido coordinada por la Comisaría General de Información y ha contado con el apoyo el apoyo de la Oficina Nacional de Deportes (OND).