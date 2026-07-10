Un guardia civil fuera de servicio auxilia a un conductor que estaba sufriendo un infarto en Castellón
La rápida asistencia prestada por el agente evitó que el conductor sufriera consecuencias mayores tras el infarto
Un agente de la Guardia Civil de la Comandancia de Castellón, destinado en el Puesto Principal de Burriana y que se encontraba fuera de servicio, auxilió a un conductor que estaba sufriendo un infarto mientras circulaba por la autovía A-23, a la altura de la salida 47, en el término municipal de Viver.
La rápida intervención del guardia civil permitió asistir al afectado hasta la llegada de los servicios sanitarios. El conductor fue trasladado posteriormente al hospital, donde recibió atención médica especializada y logró salvar la vida.
Los hechos ocurrieron cuando el agente observó a un hombre detenido en el arcén junto a su vehículo, con claros signos de malestar. Gracias a su formación y experiencia, identificó síntomas compatibles con un infarto agudo de miocardio, por lo que detuvo su marcha y acudió de inmediato en su ayuda.
El guardia civil prestó una primera asistencia al afectado, manteniéndolo consciente y estable mientras alertaba a la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil, desde donde se coordinó la movilización de los recursos de emergencia.
Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia medicalizada y una patrulla del Destacamento de Tráfico de Segorbe. El conductor fue evacuado de urgencia al Hospital General Universitario de Valencia.
Tras recibir atención médica especializada, el paciente pudo ser estabilizado y logró superar el episodio cardiaco.
Desde la Guardia Civil se ha destacado la importancia de la rápida actuación del agente y de la coordinación entre los servicios de emergencia, cuya intervención resultó determinante para la atención del afectado.
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