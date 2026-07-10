Incendio en Burriana: el fuego arrasa una cocina y obliga a ventilar toda la vivienda

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha actuado esta madrugada en un incendio declarado en Burriana. Sobre las 1.10 horas de este viernes, el parque de la Plana Baixa ha recibido un aviso para extinguir el fuego en la cocina de un inmueble que ha afectado a un lavavajillas y a enseres varios como armarios y otros elementos.

Las llamas, que se han producido en un piso situado la calle Filomena, 12 de Burriana, ha obligado a movilizar a una dotación que se ha encargado de apagar el fuego. También han tenido que ventilar la vivienda, ya que el humo se ha expandido por las distintas habitaciones.

Desde el Consorcio, han informado de que no ha habido heridos y que el incendio no ha afectado a otras estancias de la casa.

Incendio en Segorbe

Los bomberos provinciales de Castellón también han informado de un incendio de vegetación en Segorbe que se ha producido en el mediodía de este viernes. El aviso se ha producido sobre las 13.00 horas cuando el fuego ha comenzado en un barranco rodeado de cultivos.

Ante la posibilidad de que se produjera un incendio forestal, se ha movilizado una dotación de bomberos de la Diputación de Castellón y dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat. Además, han participado en la extinción dos unidades helitransportadas de la Generalitat, un helicóptero y un avión, así como un coordinador forestal.

A esto, el Consorcio Provincial de Bomberos también ha atendido, este mediodía, sendos incendios de vegetación de cultivo que han tenido lugar en la Vall d'Uixó y Burriana.