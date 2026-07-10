Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Notas corte más altas UJIDetenciones Frente OrellutComprar casa playa CastellónOkupas MarjaleriaIncendio AlmeríaAniversario pueblo más altoAgenda fin de semanaOferta LidlAyuda del Gobierno
instagramlinkedin

Tres incendios casi simultáneos ponen en alerta el interior de Castellón

Los bomberos trabajan en extinguir los fuegos declarados en Villahermosa, Cirat y Montanejos

El incendio declarado en el término municipal de Villahermosa de Río es el que reviste más riesgo.

El incendio declarado en el término municipal de Villahermosa de Río es el que reviste más riesgo. / Avamet

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Iván Fernández

Iván Fernández

Castellón

La provincia de Castellón ha visto como, durante la tarde de este viernes, se han declarado tres incendios casi simultáneos en las localidades de Villahermosa del Río, Cirat y Montanejos. El Consorcio Provincial de Bomberos ha informado que el que reviste mayor riesgo es el fuego en el término municipal en Villahermosa del Río, que también afecta Llucena, ya que las condiciones meteorológicas son especialmente desfavorables, con rachas de viento que alcanzan los 50 km/h.

Una imagen del fueo que se ha declarado en Villahermosa del Río, que se extiende también a Llucena.

Una imagen del fueo que se ha declarado en Villahermosa del Río, que se extiende también a Llucena. / Avamet

Un rayo ha sido la causa de este incendio que afecta a vegetación y que ha movilizado 4 dotaciones de bomberos de la Diputación de Castellón, 10 unidades de forestales, 5 medios aéreos, 2 coordinadores forestales y un técnico forestal. Tres de las unidades forestales son helitransportadas.

Aunque las llamas no ponen el riesgo ningún núcleo urbano, los medios trabajan para evitar que el fuego se propague.

Las condiciones meteorológicas complican la extinción del incendo de Villahermosa.

Las condiciones meteorológicas complican la extinción del incendo de Villahermosa. / Mediterráneo

También ha sido la caída de un rayo la posible causa del fuego que ha afectado vegetación en Cirat. En este caso, se han desplazado hasta el lugar una dotación de bomberos de la Diputación, 2 unidades de la Generalitat, un helicóptero y un coordinador forestal.

Noticias relacionadas y más

Además, en Montanejos se ha producido un tercer fuego en el que trabajan efectivos de bomberos. En total, se encuentran activos en estos incendios 4 dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial, 2 coordinadores forestales y 1 técnico forestal del Consorcio, así como 10 unidades de bomberos forestales de la Generalitat, 3 de ellas helitransportadas, y 9 medios aéreos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Bombazo' de la hostelería en el PAU Censal de Castelló: abre un conocidísimo restaurante
  2. El pueblo más alto de la Comunitat cumple 775 años de vida: 'celebramos nuestra historia
  3. Viviendas de la Foya de Vilafamés bajo la lupa: el Seprona investiga a unos 40 vecinos
  4. Cierra un conocido comercio del centro de Castelló: 'La culpa es de la venta online y los centros comerciales
  5. Novedades en el centro comercial Salera: Abre sus puertas una reconocida marca de ropa
  6. Dos corredores de Castellón heridos en el encierro del jueves de San Fermín
  7. Novedades sobre los okupas de la Marjaleria de Castelló: de una sanción de 200 euros a la luz y el agua
  8. Desplome de las temperaturas en Castellón: Aemet prevé un descenso de las máximas de hasta cinco grados

Castelló per Palestina pide al Ayuntamiento que retire cualquier apoyo institucional al FIB

Castelló per Palestina pide al Ayuntamiento que retire cualquier apoyo institucional al FIB

El alcalde de Berlín renuncia a la reelección por irse a jugar al tenis en pleno apagón en la ciudad

El alcalde de Berlín renuncia a la reelección por irse a jugar al tenis en pleno apagón en la ciudad

Dolores Guillamón, presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, reclama que la viabilidad de la cerámica sea "una cuestión de Estado"

Dolores Guillamón, presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, reclama que la viabilidad de la cerámica sea "una cuestión de Estado"

Tres incendios casi simultáneos ponen en alerta el interior de Castellón

Tres incendios casi simultáneos ponen en alerta el interior de Castellón

Morella acuerda nuevas actuaciones tras un pleno extraordinario con tensiones y diferencias

Morella acuerda nuevas actuaciones tras un pleno extraordinario con tensiones y diferencias

Las mejores imágenes de la 7ª etapa del Tour de Francia

Las mejores imágenes de la 7ª etapa del Tour de Francia

La Asociación Católica de Propagandistas y la Universidad CEU Cardenal Herrera abordan el papel del periodismo de investigación

La Asociación Católica de Propagandistas y la Universidad CEU Cardenal Herrera abordan el papel del periodismo de investigación

Els alumnes del taller d'ocupació Vinaròs Inserta milloren i conserven la plaça de bous de la localitat

Els alumnes del taller d'ocupació Vinaròs Inserta milloren i conserven la plaça de bous de la localitat
Tracking Pixel Contents