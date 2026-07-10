Una turista halla un fardo en Alcossebre, cree que son cenizas y descubre que es cocaína

Sorprendente hallazgo en la playa del Moro de Alcossebre por parte de una turista. Según ha confirmado la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, una mujer zaragozana que practicaba surf con su familia en aguas de esta localidad castellonense divisó un fardo flotando cerca de ella.

En el paquete había una imagen en la que se podía leer el mensaje "Siempre vivirás en el recuerdo de tus amigos, compadre", por lo que la mujer creyó que contenía las cenizas de una persona fallecida. Sin embargo, después de poner el fardo en conocimiento de la Benemérita, se pudo comprobar que su contenido era cocaína.

El hallazgo se produjo este jueves, sobre las 14.00 horas, y el contenido quedó a disposición de la Guardia Civil. Agentes del cuerpo están inspeccionando la zona en la que apareció el paquete ante la posibilidad de que haya más remesas de características similares.

La investigación permanece abierta para tratar de determinar el origen del fardo de cocaína, del que por el momento se desconocen tanto el peso como la procedencia.

Otros hallazgos

Aunque no existe una conexión oficial entre ambos casos, a finales de junio también se encontró un alijo de un kilo de cocaína en la playa de la Almardà de Sagunto. Una patrulla de la Unidad de Playas de la Policía Local de Sagunto incautó el paquete mientras realizaba tareas de vigilancia en la costa.

Los agentes observaron en el agua un envoltorio negro y rectangular, protegido con plástico y cinta adhesiva, y comprobaron posteriormente que contenía esta sustancia estupefaciente.

Además, no es la primera vez que aparecen paquetes de estas características en la costa de Castellón. Entre julio y agosto de 2024, la Guardia Civil localizó alrededor de 425 kilos de droga en Orpesa, Burriana y Almassora.

En la zona de la Renegà de Orpesa aparecieron cuatro fardos de hachís que sumaban unos 100 kilos. Por su parte, la Guardia Civil y la Policía Local de Burriana se incautaron de otros 13 paquetes en la playa del Arenal, que contenían cerca de 300 kilos de cocaína.

Solo unos días después, a principios de agosto, apareció en la playa de les Goles de Almassora otro bulto sospechoso que contenía 25 kilos más de cocaína.