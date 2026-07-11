Declarado un nuevo incendio de vegetación en Castellón
Cinco fuegos se desarrollaron en la provincia la tarde del viernes
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Un nuevo incendio de vegetación se ha declarado esta mañana en Castellón, concretamente en Les Cases del Riu, en Rossell, según ha dado a conocer el Consorcio Provincial de Bomberos.
Hasta la zona se han desplazado una dotación de bomberos, dos unidades de bomberos forestales y un helicóptero.
Estamos trabajando para ampliar la información.
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