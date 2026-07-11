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Declarado un nuevo incendio de vegetación en Castellón

Cinco fuegos se desarrollaron en la provincia la tarde del viernes

Panorámica de Rossell, en el Baix Maestrat.

Panorámica de Rossell, en el Baix Maestrat.

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Aitor Tezanos

Aitor Tezanos

Un nuevo incendio de vegetación se ha declarado esta mañana en Castellón, concretamente en Les Cases del Riu, en Rossell, según ha dado a conocer el Consorcio Provincial de Bomberos.

Hasta la zona se han desplazado una dotación de bomberos, dos unidades de bomberos forestales y un helicóptero.

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