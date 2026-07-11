Movilizados medios terrestres y aéreos por un incendio en Cabanes con riesgo para una vivienda

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha movilizado este sábado un amplio dispositivo para intervenir en un incendio de vegetación declarado en campos de cultivo abandonados en Cabanes, donde las llamas presentaban riesgo de afección a una vivienda.

Hasta la zona se han desplazado dos dotaciones de bomberos, una unidad de mando del propio Consorcio Provincial, una unidad de forestales de la Generalitat y un medio aéreo de la Administración autonómica, así como un helicóptero con unidad de bomberos forestales helitransportada.

El operativo se ha activado ante la posibilidad de que el fuego avanzara hacia una zona habitada, lo que ha obligado a reforzar la intervención tanto por tierra como desde el aire. Los efectivos han trabajado para frenar la propagación de las llamas en una superficie de vegetación agrícola abandonada, un tipo de terreno que puede favorecer la rápida extensión del incendio cuando se acumula combustible vegetal seco.

Hoy, otro incendio en Rossell ya extinguido

Este no ha sido el único incendio registrado este sábado en la provincia. A primera hora de la mañana, el Consorcio Provincial de Bomberos también ha informado de otro incendio de vegetación en Les Cases del Riu, en Rossell, que ya ha quedado extinguido. En este caso, hasta la zona se desplazaron una dotación de bomberos, dos unidades de bomberos forestales y un helicóptero.

Las intervenciones se producen en un contexto de especial vigilancia por el riesgo de incendios forestales en la provincia de Castellón, donde los campos abandonados, las zonas de interfaz urbano-forestal y la proximidad de viviendas a espacios con vegetación aumentan la complejidad de este tipo de emergencias.

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Los servicios de emergencia recuerdan la importancia de extremar la precaución en el entorno rural, evitar cualquier actividad que pueda generar chispas o fuego y avisar de inmediato al 112 ante la presencia de humo o llamas.