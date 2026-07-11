Una tarde de ola de incendios en Castellón: los bomberos actúan en cinco simultáneos
Sobre las 17.40 horas del viernes se desató la locura en Castellón: hasta cinco incendios, causados por rayos, acababan de iniciarse. Un hecho que provocó una importante movilización de recursos por parte del Consorcio Provincial de Bomberos y que, afortunadamente, no han derivado en consecuencias trágicas y se encuentran extinguidos, controlados o estabilizados.
Los fuegos se declararon en Cirat, Montanejos, Cortes de Arenoso, Segorbe, Artana y Llucena, este último el más preocupante por su orografía y la masa forestal afectada. Para hacer frente a esta simultaneidad de incendios, el Consorcio de Bomberos de Castellón movilizó cuatro dotaciones de bomberos, tres coordinadores forestales y un técnico forestal del Consorcio, diez unidades de bomberos forestales de GVA (tres de ellas helitransportadas) y nueve medios aéreos.
Estado de los incendios
En el último informe emitido por el Consorcio, a las 2.00 horas, el estado en que se encuentra cada incendio es el siguiente: Cirat (estabilizado), Montanejos (controlado), Cortes de Arenoso (extinguido), Llucena (estabilizado), Artana (controlado), Segorbe (controlado).
Durante la jornada de ayer los bomberos también tuvieron que intervenir en otros seis incendios de vegetación, de menor dimensión, en la Vall d'Uixó, Burriana, Segorbe, Nules y Benicàssim, todos ellos extinguidos.
Otro susto en Peñíscola
Los incendios, por fortuna sin consecuencias demasiado graves, han sido la constante esta semana en Castellón, muchos de ellos a consecuencia de rayos. El miércoles por la tarde el susto se lo llevaron en Peñíscola, donde se declaró un fuego en una zona muy cercana a urbanizaciones y un cámping, a las afueras de la localidad.
La rápida intervención de los bomberos, apoyados por tres medios aéreos, logró eliminar la amenaza.
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