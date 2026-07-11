Rescatado un menor tras caer cuando iba en bicicleta desde un puente en Xodos

Un menor ha resultado herido tras caer desde un puente en Xodos, en un desnivel de entre siete y diez metros, según las primeras informaciones facilitadas sobre el suceso por fuentes de toda solvencia a este periódico.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón, pertenecientes a los parques de Plana Alta y Alt Maestrat. Los bomberos estabilizaron al menor bajo el puente siguiendo las indicaciones de los sanitarios.

Posteriormente, el herido fue colocado en una camilla de rescate y trasladado en posición horizontal hasta la carretera. Una vez allí, volvió a ser estabilizado por los servicios sanitarios desplazados al lugar.

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El menor será trasladado en una ambulancia del SAMU al Hospital General de Castellón, donde continuará recuperándose de las lesiones provocadas por la caída.