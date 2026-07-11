Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola incendios CastellónPolémica viviendas VilafamésEmpresa cerámica cambia propietarioAniversario pueblo más altoAgenda fin de semanaOferta LidlGuardia CivilAyuda del Gobierno
instagramlinkedin

Rescatado un menor tras caer cuando iba en bicicleta desde un puente en Xodos

Bomberos de los parques de Plana Alta y Alt Maestrat evacuaron al herido en una camilla hasta la carretera, donde fue atendido antes de su traslado al hospital

Imagen de Xodos, municipio en el que se ha producido el suceso.

Imagen de Xodos, municipio en el que se ha producido el suceso. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Rafael Fabián

Rafael Fabián

Un menor ha resultado herido tras caer desde un puente en Xodos, en un desnivel de entre siete y diez metros, según las primeras informaciones facilitadas sobre el suceso por fuentes de toda solvencia a este periódico.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón, pertenecientes a los parques de Plana Alta y Alt Maestrat. Los bomberos estabilizaron al menor bajo el puente siguiendo las indicaciones de los sanitarios.

Extinguido el incendio forestal de Soneja tras calcinar 183 hectáreas

Posteriormente, el herido fue colocado en una camilla de rescate y trasladado en posición horizontal hasta la carretera. Una vez allí, volvió a ser estabilizado por los servicios sanitarios desplazados al lugar.

Noticias relacionadas

El menor será trasladado en una ambulancia del SAMU al Hospital General de Castellón, donde continuará recuperándose de las lesiones provocadas por la caída.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents