Rescatan a un ciclista herido en una pista forestal en Borriol

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón se han movilizado para rescatar a un ciclista que ha sufrido un accidente en un camino forestal de Borriol. En el operativo han participado bomberos del parque de la Plana Alta, junto a Policía Local y medios sanitarios, que han atendido al deportista tras la caída.

El aviso tuvo lugar ayer por la tarde-noche y obligó a activar recursos de emergencia ante la dificultad de acceso al punto en el que se encontraba el ciclista, según han informado hoy desde el Consorcio. Este tipo de intervenciones son habituales en pistas forestales, senderos y zonas de montaña, donde una caída o una lesión puede complicar la evacuación y requerir la participación de equipos especializados.

Rescate en Borriol. / Mediterráneo

La provincia de Castellón, considerada una de las más montañosas de España, concentra numerosos parajes frecuentados por ciclistas, senderistas y deportistas de montaña. La combinación de desniveles, pistas pedregosas, tramos técnicos y zonas alejadas de núcleos urbanos incrementa el riesgo de accidentes, especialmente durante fines de semana y días festivos.

Zona de difícil acceso. / Mediterráneo

Precaución antes de salir a caminar por la montaña

Los servicios de emergencia insisten en la importancia de planificar las rutas, consultar la previsión meteorológica, llevar agua, teléfono con batería suficiente y no infravalorar la dificultad del terreno. También recuerdan que, en caso de accidente, es fundamental avisar cuanto antes al 112 y facilitar una ubicación lo más precisa posible.

Balance de la Unidad de Rescate en Montaña

Como ya publicó Mediterráneo, las cifras hablan por sí solas. El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ya ha advertido en varias ocasiones del volumen de actuaciones de su Unidad de Rescate en Montaña (URM). Solo en los tres primeros meses del año, esta unidad tuvo que intervenir en 11 operaciones, cinco de ellas con apoyo de helicóptero. En el conjunto del año anterior, los bomberos realizaron 99 actuaciones de montaña, de las que 25 requirieron medios aéreos.

Buena parte de estas emergencias se producen por caídas, lesiones o incidencias en parajes de difícil acceso. En las últimas semanas se han registrado intervenciones en pistas forestales, zonas de escalada y rutas de montaña, una realidad que se repite con frecuencia en una provincia con una elevada afición a las actividades al aire libre.

Entre los puntos que más rescates concentran figuran enclaves como las Agujas de Santa Águeda, en Benicàssim, Montanejos o el entorno del Penyagolosa, zonas de gran valor paisajístico pero también con desniveles, pasos técnicos y terrenos inestables que exigen preparación física, prudencia y equipamiento adecuado.