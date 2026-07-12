Los bomberos se lanzan al agua para rescatar a tres bañistas en apuros en Orpesa

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han rescatado este domingo a tres personas que tenían problemas para salir del agua en la playa de la Concha de Orpesa, uno de los puntos más concurridos por turistas en esta época del año.

El aviso se ha recibido alrededor de las 21.00 horas, cuando el servicio de socorrismo ya no estaba operativo en la zona. Hasta el lugar se han desplazado bomberos del parque de la Plana Alta, movilizados tras alertarse de que tres bañistas no podían regresar a la orilla.

Imagen del rescate de este domingo en Orpesa. / SIAB

Los afectados eran dos hombres y una mujer, que se encontraban bastante agotados y con dificultades para salir del agua. En un primer momento, los rescatadores se dirigían hacia el puerto para utilizar una embarcación, pero al comprobar desde la costa que los jóvenes estaban apurados y que era factible llegar hasta ellos sin necesidad de ir a por la lancha, decidieron lanzarse directamente al agua.

Sin daños personales

La colaboración de las personas que se encontraban en la playa fue clave para indicar a los bomberos el punto exacto en el que estaban los tres bañistas. Los efectivos nadaron hasta ellos y consiguieron sacarlos hasta la orilla.

Pese al cansancio y al susto, ninguno de los rescatados precisó maniobras de reanimación. Tras ser evacuados del agua, fueron atendidos en la playa para comprobar su estado.

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La intervención vuelve a poner de manifiesto la importancia de extremar la precaución en el baño, especialmente fuera del horario de vigilancia y socorrismo, y de avisar de inmediato al 112 ante cualquier situación de riesgo en el mar.