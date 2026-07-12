El incendio de Llucena queda "controlado" al tercer día de su inicio

El incendio forestal declarado el pasado viernes en Llucena se ha dado por controlado este domingo, según indica el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y corrobora Emergencias del 112 de la Generalitat. "Ha quedado aislado y se ha detenido su avance y propagación, dentro de las líneas de control", señalan los bomberos.

Este fuego, que inicialmente se estableció en Villahermosa del Río y posteriormente se reubicó a Llucena, se dio por estabilizado durante la noche del viernes tras los Orotrabajos de extinción de medios aéreos y terrestres.

Orografía y masa forestal dificultaban el acceso para la extinción

En este tercer día se ha conseguido ya dominar, si bien ya desde el viernes, cuando se originó, presentaba una evolución favorable. Lo que sí ha constituido una dificultad añadida es se trata de una zona muy complicada por su orografía y la masa forestal. Los medios aéreos se retiraron con el ocaso del viernes y continuó activo el dispositivo terrestre.

El viernes también se declararon otros incendios en más localidades castellonenses como Cirat y Montanejos, ya controlados. Según explicó el Consorcio, estos incendios fueron consecuencia de las tormentas del viernes por la tarde y de la caída de rayos.

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Para este domingo, el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales es alto (naranja) en el sur de Alicante y el interior de Valencia y Castellón; bajo-medio (verde) en el resto de la Comunitat Valenciana, informa el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.