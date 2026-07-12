Un incendio junto a la frontera de Castellón obliga a evacuar masías en el Matarraña

Un incendio forestal declarado este domingo por la tarde en Peñarroya de Tastavins, en la comarca turolense del Matarraña y a escasa distancia de la frontera con Castellón, ha obligado a desalojar varias masías y otros establecimientos de la zona. La evolución del fuego mantiene en alerta a los municipios próximos, aunque fuentes de toda solvencia han confirmado a este periódico que la dirección del viento parece favorecer, por el momento, que las llamas no penetren en la provincia de Castellón.

El incendio se ha originado en una cuneta de la carretera A-2413, a unos 1,4 kilómetros del casco urbano de Peñarroya de Tastavins, y avanza en dirección a Ráfales, Fuentespalda y Monroyo. La proximidad de estos municipios al límite provincial ha llevado también a movilizar medios de la Comunitat Valenciana, concretamente recursos aéreos de la Generalitat, para colaborar en las tareas de extinción.

Las autoridades han ordenado la evacuación de varias masías, del centro budista de Monroyo y del hotel Torre del Marqués. Además, permanece cortada la carretera A-2413 entre Monroyo y Fuentespalda, así como la pista forestal que conecta Fuentespalda con Ráfales.

Siguiendo las indicaciones de la Guardia Civil, el Ayuntamiento de Ráfales ha pedido a los residentes de segunda vivienda que abandonen el municipio. A los vecinos habituales se les ha recomendado que permanezcan preparados ante una posible evacuación si la evolución del incendio empeora.

El Gobierno de Aragón ha enviado un aviso Es-Alert a los teléfonos móviles de los vecinos de Ráfales, Fuentespalda, Peñarroya de Tastavins y Monroyo. En el mensaje se recomienda permanecer en un lugar seguro, protegerse del humo y seguir en todo momento las instrucciones de los equipos de emergencia, Protección Civil y las autoridades locales.

El Ejecutivo aragonés ha activado la Situación Operativa 2, Nivel 2, del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón. También se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, cuyo Cuarto Batallón de Intervención ha iniciado el desplazamiento hacia la zona.

En las labores de extinción participan brigadas helitransportadas, helicópteros de coordinación y transporte, avionetas, cuadrillas terrestres, autobombas, agentes de protección de la naturaleza, bomberos de la Diputación de Teruel y maquinaria pesada. El Ministerio para la Transición Ecológica ha desplazado igualmente una brigada de refuerzo, un helicóptero bombardero y un avión anfibio.

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El fuego se declaró cerca del antiguo centro de inseminación y de la ermita de la Virgen de la Fuente. Según el alcalde de Peñarroya de Tastavins, Ricardo Blanch, las llamas han afectado ya a tierras de labor y podrían alcanzar alguna explotación ganadera.